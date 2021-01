Windows 10 : la prochaine mise à jour supprimera Flash Player

Si vous n’avez pas encore désinstallé Adobe Flash sur votre PC Windows, la prochaine mise à jour du système d’exploitation le fera pour vous. Disponible depuis le catalogue de Microsoft, elle supprimera le logiciel de votre ordinateur. Il y a quelques subtilités néanmoins.

Adobe Flash Player est mort ! Le logiciel qui a fait les belles heures de l’internet des années 2000 est officiellement enterré par l’éditeur Adobe. La firme conseille désormais de le désactiver au plus vite. Maintenant que le logiciel, qui permettait de regarder des vidéos et de jouer à des jeux sur Internet, ne sera plus à mis à jour, les machines sur lesquelles il est encore installé deviennent vulnérables. Mais la bonne nouvelle pour les détenteurs d’un PC Windows, qui n’aurait pas encore eu le temps de le désinstaller, c’est que la prochaine mise à jour Windows 10 le fera pour vous. En effet, selon le média Windows Latest, elle est déjà disponible sur le catalogue des mise à jour Windows et dispose d’un correctif destiné à supprimer Adobe Flash Player de toutes les machines sur lesquelles il est encore installé. Si au départ cette mise à jour sera optionnelle, elle arrivera à terme sur tous les ordinateurs dotés du système d’exploitation de Microsoft. En revanche, il faut noter que le patch ne supprimera Flash que du panneau de configuration. Comme le précise Windows Latest, seul le lecteur flash fourni avec Windows 10 sera supprimé et ne pourra plus être exécuté en mode natif. En revanche, le patch n’affectera pas les navigateurs et les Flash Player installé manuellement pas l’utilisateur.

Désinstaller Adobe Flash manuellement

Pour faciliter la manœuvre, la firme a mis en place un système d’alerte qui s’affichera sur les ordinateurs sur lesquels le logiciel est toujours actif. Si vous la voyez apparaître, il suffira de cliquer sur désinstaller et de suivre les différentes étapes proposées par le logiciel. Il sera aussi possible de programmer un rappel si vous n’êtes pas en mesure de la faire dans l’immédiat. Si vous n’avez aucune notification, vous pouvez retrouver notre Tuto détaillé publié à cette adresse.