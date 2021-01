PS5 et Xbox Series X : de fausses consoles à disposition chez… IKEA

Ikea n’hésite pas à surfer sur la vague de la Next Gen puisqu’ils proposent des modèles de la Playstation 5 et de la Xbox Series X afin de guider le consommateur dans son choix de meuble TV.

L’enseigne de meubles suédoise, vient de mettre à disposition des consoles de substitutions, plus précisément les fameuses PS5 et Xbox Series X, dans leurs magasins afin d’apporter de l’aide aux clients, mais aussi de se moquer un peu de leurs tailles gigantesques. Les modèles ne sont qu’en carton mais tout est fait pour guider le consommateur. Les boites reprennent fidèlement – ou presque – la forme des vraies consoles, les mesures sont inscrites sur les cotés, et elles peuvent même être manipulées pour tester les différents rangements multimédia que l’enseigne propose. Ils ont même respecté les codes couleur ! Si l’initiative est remplie d’humour et de légèreté – avec tout de même un côté bien pratique – IKEA se veut la solution à un problème déjà beaucoup abordé depuis la sortie de ces consoles en novembre dernier.

Des consoles trop grandes pour un meuble TV ?

Les joueurs avaient déjà souligné la taille hors norme des consoles nouvelle génération. Maintenant, c’est au tour d’autres marques de s’y mettre. Bien que la taille de la Xbox Series X reste relativement acceptable, c’est celle de la Playstation 5 qui pose souci. Sur sa boite on peut y lire : « Quel espace de rangement va être capable de contenir ma nouvelle console ridiculement grande ? » Question qui, on ne va pas se le cacher, a le mérite d’être posée. Décrite officiellement comme la console la plus grande de toute l’histoire, beaucoup doivent trouver cette initiative plus qu’utile. Cela va épargner à certains de prendre leur mètre avec eux en magasin, voire même leur console. Ils peuvent aussi décider s’ils veulent l’installer verticalement ou horizontalement, un choix encore à faire pour beaucoup. Finalement, c’est à ceux qui ne l’ont pas encore reçue que ces substituts vont le plus servir, bien loin de se douter de ce que sa taille XXL peut représenter sur un meuble TV.