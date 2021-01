L’année 2020 a été fructueuse pour les géants du numérique

En 2020, certains n’ont pas connu la crise. Selon Bloomberg, les 500 plus grosses fortunes du monde ont ajouté 1,8 billion de dollars à leur valeur nette combinée cette année et valent désormais 7,6 billions de dollars.

En 2020, alors que le monde faisait face à une crise économique d’une grande ampleur, les géants du numérique ont vu leur fortune grimper. Selon l’index de l’agence Bloomberg, les 500 plus grosses fortunes du monde ont connu une croissance sans précédent. Ils ont ajouté 1,8 billions de dollars à leur valeur nette combinée cette année et valent désormais 7,6 billions. La palme de la croissance la plus fulgurante revient à Elon Musk dont la fortune atteint désormais les 167 milliards. Ce sont 139 milliards de plus que 2019 selon le classement publié par Bloomberg. Il faut dire que l’action de Tesla a bondi de plus 700 % en une seule année. Cela ne lui permet en revanche pas de détrôner Jeff Bezos qui reste encore une fois l’homme le plus riche de la planète. L’année 2020 aura largement fait la part belle au commerce en ligne et la situation sanitaire a permis à Bezos d’engranger 77 milliards de dollars de plus qu’au début de l’année 2020. La fortune du patron d’Amazon s’élève désormais à 191,8 milliards de dollars. On retrouve ensuite Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH) et Mark Zuckerberg (Facebook) en troisième, quatrième et cinquième positions.

La biotechnologie fait un bond

La crise aura aussi permis à des laboratoires comme Moderna ou BioNTech de sortir leur épingle du jeu. Les deux entités se sont lancées dans la course au vaccin contre le coronavirus et cela semble avoir porté ses fruits. Le PDG de Morderna, Stephane Bancel, est devenu milliardaire au printemps dernier après que la société ait annoncé l’arrivée imminente de son vaccin. BioNTech, qui a développé le premier vaccin autorisé aux États-Unis, vaut désormais 3,6 milliards de dollars.