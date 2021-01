Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux au catalogue

Des jeux tels que PES 2021 Season Update, injustice 2 ou encore Torchlight III vont bientôt rejoindre le catalogue du Xbox Game Pass.

C’est avec engouement que Microsoft a dévoilé la liste des premières sorties vidéoludiques pour 2021 dans le Xbox Game Pass. Un total de sept jeux a été dévoilé, dont trois qui sortiront exclusivement sur PC. Tout d’abord, le 7 Janvier, arrivent PES 2021 Season Update, Little Acre et Injustice 2, qui sortent sur Android et console, ainsi que sur PC pour le deuxième volet d’Injustice. Puis le 14 janvier sortiront Torchlight III sur Android et consoles, ainsi que les trois jeux PC Neoverse, What Remains of Edith Finch et YII : A Postmodern RPG. Des sorties en deux temps qui promettent de viser le plus large public possible. En effet, cette liste laisse entrevoir de la nouveauté et de la diversité puisqu’il y en a pour tous les goûts dans les jeux proposés, que ce soit du sport, du super-héros, ou encore du combat.

Ce sont de gros titres qui sont proposés et ils rendent tous plus alléchant le service payant de Microsoft, un des principaux arguments de vente des consoles Xbox. L’année démarre fort pour Microsoft, qui avait déjà bien misé sur le Xbox Game Pass l’année précédente pour convaincre les joueurs de rester fidèles à Xbox, surtout avec l’arrivée des Xbox Series X et S. Enfin, les joueurs pourront aussi bénéficier d’autres avantages notamment dans les jeux World of Tanks, SpellBreak et World of Warships : Legends. Avec toutes ces nouvelles arrivées, c’est à d’autres jeux du catalogue qu’il faudra dire au revoir dès le 15 janvier. Ainsi, Tekken 7, My Friend Pedro, Faster Than Light et Sword Art Online vont bientôt quitter la plateforme. C’est donc le dernier moment d’en profiter avant de pouvoir accueillir comme il se doit les prochains titres prévus !