Slay the Spire va avoir droit à son propre jeu de plateau

Particulièrement populaire depuis sa sortie en janvier 2019, le jeu de deck building Slay the Spire s’apprête à refaire parler de lui, cette fois en version physique.

Les amateurs de deck building ont sans doute déjà entendu parler de Slay the Spire. Développé par le studio Megacrit Games, le titre combine habilement jeu de cartes et rogue-like, pour proposer une expérience solo particulièrement addictive sur Steam et consoles. Après avoir connu un large succès auprès des joueurs du monde entier, Slay the Spire s’offre cette année une ultime distinction, en devenant un jeu de plateau physique.

C’est l’éditeur ludique Contention Games qui a annoncé la bonne nouvelle aujourd’hui sur son site officiel. Lancé sur Kickstarter au printemps 2021, Slay the Spire : The board game pourra être joué en solo et jusqu’à quatre joueurs à partir de 12 ans, avec une durée de jeu d’environ 45 minutes par participant. Il est déjà possible de se préinscrire pour être averti lorsque la campagne de financement du jeu sera lancée. En attendant d’avoir un peu plus d’informations, on ne sait malheureusement pas grand-chose de ce nouveau jeu de cartes, si ce n’est que sa boîte reprendra à la lettre le graphisme du jeu vidéo. On peut donc d’ores et déjà s’attendre à retrouver les mêmes sensations que sur le jeu original, l’aspect multijoueur en plus. Aucun prix n’a encore été communiqué pour la version physique du jeu de cartes. Cependant, il vous est toujours possible de tester le jeu en version vidéoludique. Ce dernier est accessible sur consoles PS4 et Nintendo Switch, mais aussi Steam pour Mac et PC, au prix de 20,99€. Gardez l’œil cependant, il est régulièrement en promotion sur le store en ligne de Valve, qui enregistrait ce weekend plus de 25 millions de connexions simultanées.