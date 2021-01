PS4 : Sony arrête la production de plusieurs modèles au Japon

L’annonce était attendue sans grande surprise depuis la sortie de la PlayStation 5, et marque la fin d’une époque pour les fans de Sony.

Après sept ans de bons et loyaux services, c’en est fini de la PlayStation 4. Si les possesseurs de la console pourront évidemment continuer de profiter de leur bibliothèque de jeux, et même de certaines nouveautés annoncées pour 2021, il ne sera, a priori, plus possible de se procurer la machine. Une annonce logique de la part de Sony, qui veut assurer la plus grande part de marché possible à sa nouvelle PS5, sortie en décembre dernier. Ainsi, un détaillant japonais a indiqué sur Twitter qu’au moins quatre modèles de PS4 sont pour le moment concernés par cet arrêt de production, à savoir la PS4 500 Go Glacier White, la PS4 1 To, la PS4 2 To Jet Black, ainsi que la PS4 Pro 1 To Glacier White.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021



Une information non officielle, mais qui semble concorder avec les informations communiquées sur le site officiel du store américain de Sony, qui indique à propos de ces modèles : “Il n’y a pour le moment aucune perspective de stock disponible pour ce produit à l’avenir”. Un message supprimé depuis par le géant de la tech, mais qui semble doucement amorcer l’abandon de la console sortie en 2013. Rassurez-vous, plusieurs jeux sont toujours annoncés sur PS4 dans les mois à venir, à l’image de Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Horizons Forbidden West ou encore Hitman 3. Il sera également possible de vous procurer une console old-gen jusqu’à épuisement des stocks, ou chez un revendeur d’occasion. Cependant, et contrairement aux promesses de Sony, qui assurait que la PlayStation 4 avait encore plusieurs années devant elle, il semblerait que le constructeur japonais ait définitivement décidé de se tourner vers l’avenir, en se focalisant sur sa PS5. Logique, surtout quand on sait que la console sortie en décembre 2020 est toujours en rupture de stock, et qu’elle a signé le plus gros démarrage console de l’histoire aux États-Unis.