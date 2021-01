Amazon élargi sa flotte aérienne et achète 11 avions

Amazon prend de l’altitude et achète ses premiers avions. Cette flotte, onze avions, lui permettra d’acheminer ses produits aux États-Unis et à l’international.

En 2016, Amazon développait sa flotte aérienne avec pas moins de 11 jets estampillé Prime Air. Si jusqu’ici la firme louait ses avions, elle vient pour la première fois de commander 11 Boeing 767 – 300. Selon Bloomberg, 7 d’entre eux seront fournis par Delta. Amazon met donc la main sur des avions déjà utilisé par la compagnie aérienne américaine. Après avoir été modifiés pour pouvoir transporter des marchandises, ils commenceront à voler dès 2022. Amazon a aussi investi dans 4 Boeing de la compagnie canadienne WestJet. Ils seront quant à eux mis en circulation plus tard cette année. Comme pour ses avions déjà en circulation, les nouveaux jets sont exploités par des entrepreneurs et serviront à acheminer les produits vendus par le site aux États-Unis et à l’international.

200 avions dans les prochaines années

Selon les estimations de Bloomberg, la flotte aérienne d’Amazon pourrait continuer de s’élargir jusqu’à atteindre plus de 200 avions dans les prochaines années. Avec une flotte d’une telle envergure, Amazon pourrait disposer de la même force de frappe qu’UPS. Elle pourra ainsi réduire sa dépendance aux entreprises comme FedEx. Si le déploiement d’une flotte aérienne promet d’augmenter l’efficacité des livraisons d’Amazon, cela pèsera sans doute lourd sur l’empreinte environnementale de la firme. En septembre 2019, le PDG de l’entreprise s’était pourtant engagé à atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris dix ans plus tôt que prévu, soit en 2040. Dans un communiqué, Amazon expliquait en revanche progresser sur le domaine des carburants bio pour les transports aériens. Reste à voir si cela sera suffisant pour rendre la moitié des livraisons neutres en carbone d’ici à 2030. Il ne reste que 10 ans à la firme pour remplir ses objectifs.