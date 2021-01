Xiaomi lance son Mi Smart Speaker et sa Mi Watch Lite en France

Xiaomi vient tout juste de lancer deux nouveaux produits en France : le Mi Smart Speaker et la Mi Smart Watch Lite. Le premier est une enceinte intelligente concurrente à la Google Home, et le deuxième est une montre connectée ultra-abordable et polyvalente.

Ce 6 janvier, Xiaomi dégaine quelques nouveaux produits connectés en France ! Au menu, on retrouve une enceinte connectée à commande vocale, le Mi Smart Speaker, mais également la Mi Watch Lite, une version allégée et abordable de la montre connectée du constructeur.

Mi Smart Speaker : un nouveau concurrent à la Google Home

Dans le monde des enceintes connectées dominé par Google et Amazon, il faudra désormais compter sur la présence de Xiaomi avec le Mi Smart Speaker. L’enceinte, qui dispose d’un look plutôt sympathique, devrait s’ériger comme un sérieux concurrent à la Google Home, puisqu’elle est vendue au même prix : 59,99€. On profite néanmoins d’un rabais jusqu’au 20 janvier où elle passe à 49,99€ chez les revendeurs.

Le Mi Smart Speaker d’un design particulièrement minimaliste, avec un panneau tactile et un anneau de lumière LED sur le dessus. Lors de l’exécution de tâches, l’anneau lumineux LED l’indiquera à travers des pulsations dans différentes combinaisons de couleurs. Côté son, on retrouvera un haut-parleur de 12W ainsi que la prise en charge du DTS. Enfin, il est compatible avec Spotify, YouTube Music, Deezer, Google Play Music ou Pandora grâce à l’intégration de Google Assistant, qu’on considère toujours comme l’une des meilleures solutions sur le marché des assistants vocaux. L’enceinte est également contrôlable via Chromecast.

Mi Smart Watch Lite : une smartwatch abordable pour les sportifs

En parallèle, Xiaomi lance sa Mi Smart Watch Lite sur le marché français. Elle s’adresse avant tout aux amateurs de fitness en offrant diverses fonctionnalités permettant un affichage complet de la condition physique de l’utilisateur grâce à un GPS intégré et la fonction d’altitude et de pression atmosphérique, ainsi que 11 modes d’entraînement différents, dont la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation en piscine…



En ce qui concerne ses caractéristiques, la Mi Watch Lite est équipée d’un écran de 1,4 pouces avec une résolution de 320×320. Elle dispose d’une batterie de 230 mAh capable de durer jusqu’à 9 jours avec seulement 2 heures de charge. La Mi Watch Lite sera disponible en 3 coloris : noir, bleu et blanc. La Xiaomi Mi Smart Watch Lite est disponible dès aujourd’hui au prix de 49,99€ jusqu’au 24 janvier, puis passera à 69,99€, du moins en théorie. En pratique on la trouve à 59 euros sur la marketplace de Cdiscount.