Xiaomi présentera son Redmi Note 9T ce vendredi 8 janvier

C’est officiel : Xiaomi présentera son futur fleuron de la gamme de Redmi Note le 8 janvier prochain. Le Redmi Note 9T pourrait, comme ses prédécesseurs, incarner l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année en matière de smartphone.

Il était très attendu, et il sera officialisé ce vendredi 8 janvier à 13 heures tapantes par Xiaomi. Le constructeur vient en effet de nous convier à son événement de lancement (virtuel) du Redmi Note 9T.

Selon les dernières rumeurs à son sujet, le Xiaomi Redmi Note 9T devrait une nouvelle fois bousculer la concurrence en matière de rapport qualité-prix. Ce smartphone positionné sur le secteur de milieu de gamme embarquerait une grande dalle borderless poinçonnée à l’avant, un triple capteur photo arrière et aurait le droit non pas à un Snapdragon de chez Qualcomm, mais plutôt à un SoC de chez MediaTek, le Dimensity 800U, lequel serait accompagné de 4 Go de RAM. Ce SoC rendrait le Redmi Note 9T compatible avec la 5G, tout en lui offrant d’excellentes performances. Reste à confirmer tout cela lors de la présentation du smartphone, vendredi prochain. Comme d’habitude, on sera là pour vous en dévoiler tous les contours dès sa présentation !