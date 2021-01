Nintendo : Netflix disparaît des stores Wii U et 3DS

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs des Wii U et Nintendo 3DS. Depuis le 31 décembre, l’application Netflix n’est plus disponible au téléchargement dans le store.

Si vous possédez une Wii U et que vous avez téléchargé l’application Netflix, dépêchez vous d’en profiter. Depuis le 31 décembre dernier, la firme de Reed Hastings a retiré du store les services de SVOD. Il n’est donc plus possible de télécharger Netflix pour la première fois. Si en revanche si elle est d’ores et déjà installée, vous pourrez en profiter jusqu’au 30 juin prochain. Sur son site, Netflix explique que » Nintendo a interrompu la Chaîne boutique Wii sur la Nintendo Wii, et tous les autres services de streaming vidéo, y compris Netflix, ne sont plue disponibles pour les utilisateurs Wii. » La Wii U, qui n’a pas franchement été une réussite commerciale, n’est d’ailleurs pas la seule à bénéficier d’un tel traitement puisque la Nintendo 3DS est aussi concernée.

Toujours pas de Netflix sur Nintendo Switch

La décision de Nintendo de supprimer Netflix du store Wii attire aussi l’attention sur son absence sur les consoles nouvelle génération de la firme. En effet, si Hulu et Youtube sont accessibles, il n’est pas possible de profiter du service de SVOD sur la Switch et la Switch Lite. Une situation qui déçoit quelque peu les joueurs qui peuvent pourtant en profiter sur les consoles de Sony et Microsoft depuis plusieurs années maintenant. La facilité de transport de la Switch et la taille de son écran (un peu plus grand qu’un portable) en faisait pourtant le support idéal pour les joueurs et spectateurs itinérant. On imagine que Nintendo aura pu pousser le curseur plus loin en proposant aussi Disney+, et Prime Video. En 2018, soit quelques mois après la sortie de la console, la firme nippone avait expliqué cette absence par une volonté de mettre le jeu au cœur de l’expérience et se concentrer uniquement sur cet aspect pour le moment. 3 ans plus tard, Nintendo n’a visiblement pas revu sa copie. Cela ne l’empêche pas de séduire un large public avec sa console. Pour rappel, la Switch a dépassé la mythique NES en terme de ventes. En septembre dernier, 68,8 millions d’exemplaires avaient été vendus depuis son lancement en 2017.