Acer annonce trois écrans gaming et un taux de rafraichissement à 275 Hz

La marque a annoncé la commercialisation prochaine de trois nouveaux moniteurs gaming, aux performances boostées et au taux de rafraîchissement particulièrement élevé.

En amont du CES 2021, Acer vient officiellement d’élargir ses gammes Predator et Nitro, en présentant trois nouveaux moniteurs gaming, destinés aux joueurs professionnels ou simplement en quête de performances.

Predator XB273U NX, 275 Hz de rafraîchissement

Conçu pour les gamers les plus exigeants, et notamment les professionnels, le moniteur Predator XB273U NX bénéficie des dernières innovations en matière d’affichage, grâce à sa dalle WQHD de 2560×1440 et son taux de rafraîchissement de 275 Hz. C’est la promesse d’une image fluide et sans aucune latence, même sur les jeux les plus gourmands en ressources. Doté d’une certification VESA DisplayHDR 400, le moniteur assure également une excellente gestion des couleurs, avec la prise en charge de 95% du spectre DCI-P3. Disponible à partir du mois de mai 2021, l’écran sera proposé à partir de 1179€.

Predator XB323QK NV, 4K et 31,5 pouces

Cette semaine, Acer élargit encore sa gamme de moniteurs Predator, en dévoilant le Predator XB323QK NV, un écran UHD (3840×2160) de 31,5 pouces compatible avec NVIDIA G-Sync. Équipé d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le moniteur assure un rendu graphique parfaitement fluide, ainsi qu’une prise en charge de 90% du spectre DCI-P3. Tout comme le nouveau Predator XB273U NX, le terminal est également certifié VESA DisplayHDR 400, et bénéficie aussi de la technologie Acer VisionCare 4.0, qui permet notamment d’adapter la luminosité de l’écran avec son environnement direct. Disponible à partir du mois de mai 2021, l’écran sera proposé à partir de 1199€ selon les configurations.

Nitro XV282K KV, place aux consoles

Dernier écran présenté cette semaine mais pas des moindres, Acer a dévoilé son nouveau moniteur Nitro XV282K KV. Capable d’afficher un contraste élevé (100 000 000:1) et un large spectre colorimétrique avec la prise en charge de 90% du gamut de couleurs étendu DCI-P3, le moniteur embarque aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Avec son port HDMI 2.1 intégré, le Nitro XV282K KV est aussi compatible avec les dernières consoles de jeu du marché, et permettra à la Xbox Series X et à la PlayStation 5 un affichage 4K UHD de 120 Hz avec VRR. Disponible à partir du mois de mai 2021, l’écran sera proposé à 949€.