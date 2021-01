Microsoft a essayé d’acheter Nintendo il y a 20 ans mais…

Tout ne s’est pas passé comme prévu. Nintendo leur à rit au nez, et Microsoft est reparti bredouille.

C’est dans un long article publié par Bloomberg que l’histoire de la première Xbox se dévoile. Alors que Microsoft a récemment racheté le studio Bethesda et que sa toute dernière console, la Xbox Series, est sortie il y a à peine quelques mois, Bloomberg a jugé intéressant de revenir 20 ans en arrière, lors de la sortie de la première console Xbox. Le média a notamment interrogé Bob McBreen et Kevin Bachus, qui étaient respectivement, à l’époque, Directeur du Développement des Affaires, et Directeur des Relations avec les éditeurs tiers chez Microsoft. Ils ont révélé que Microsoft avait dans l’idée de racheter Nintendo avant le lancement de la première Xbox. Une offre qui n’a pas du tout intéressé Nintendo, dont les représentants « ont simplement éclaté de rire ». Mais Microsoft ne s’est pas avoué vaincu. En 2000, ils reproposent à Nintendo de passer un accord : Nintendo s’occupe de créer des jeux et Microsoft s’occupe de la console. Comme pour la première fois, Nintendo a refusé.

Dans cet article, ce que l’on apprend de plus intéressant est surtout le fait que Microsoft a essayé de racheter plusieurs autres éditeurs, mais que cela n’a presque jamais abouti. McBreen et Bacchus révèlent avoir négocié avec EA, Square (Enix) et Midway Games, studio disparu en 2009 et à l’origine de Mortal Kombat. Finalement, après avoir essuyé de nombreux refus, Microsoft rachète Bungie et c’est le début d’une collaboration plus que fructueuse. De cette union est né Halo, maintenant indissociable des consoles Xbox, et c’est un succès immédiat. L’article de Bloomberg, 20 ans après la sortie de la première Xbox, nous laisse entrevoir un monde parallèle ou Microsoft aurait pu changer la face du monde vidéoludique si l’entreprise était arrivée à ses fins. Vous auriez aimé jouer à Mario Kart 8 sur Xbox Series X ?