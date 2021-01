Sony officialise ses téléviseurs BRAVIA XR avec un nouveau processeur prometteur

Tandis que le CES s’apprête à démarrer, Sony nous dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR, qui propose un tout nouveau processeur d’image baptisé « Cognitive Processor XR » et censé offrir un résultat ultra-réaliste.

C’est juste avant l’ouverture de l’édition 2021 du CES (virtuel cette année, COVID-19 oblige) et après Samsung et ses gammes Neo OLED et Micro LED que Sony a décidé de dévoiler sa toute nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR. Ceux-ci sont tous propulsés par le nouveau Cognitive Processor XR, une puce encore plus intelligente censée analyser individuellement les éléments de l’image comme la couleur, le contraste, les détails et même le son, dans le but de recréer la perspective humaine et ainsi fournir un réalisme jamais vu. On retrouve ce nouveau Cognitive Processer XR dans plusieurs modèles : les séries MASTER 8K LED Z9J, MASTER OLED A90J et OLED A80J, ainsi que les modèles 4K LED X95J et X90J. Sony introduit également sur tous ces modèles le BRAVIA CORE, en collaboration avec Sony Pictures Entertainement et proposant des classiques avec une qualité comparable à celle des Blu-ray UHD !

En ce qui concerne les téléviseurs en tant que tels, commençons par la série MASTER 8K Z9J, la plus haut de gamme doté de la 8K, qui se décline en 85 et 75 pouces. On y retrouve un panneau LED Full Array dont le contraste à été boosté et doté du Cognitive Processor XR pour un réalisme à toute épreuve. Ce modèle propose également la technologie XR Motion Clarity qui permet de conserver un rendu fluide particulièrement net, ainsi que le X-Wide Angle qui permet d’élargir les angles de visions tout en gagnant en luminosité et en reproduisant des couleurs vives. Enfin, on profitera de l’Acoustic Multi-Audio pour un son surround. Ce téléviseur embarque, au choix, Google Assistant ou Alexa, mais aussi AirPlay 2 et HomeKit pour les utilisateurs de produits Apple. Sony communique également sur un mode calibré de Netflix permettant de profiter de ses contenus sur la plateforme avec une qualité dite « studio ».

Pour les amateurs de l’OLED, Sony propose la série MASTER A90J, dont les modèles se déclinent en 83, 65 et 55 pouces. Ce téléviseur 4K dispose d’une dalle OLED et des technologies XR OLED Contrast et XR Triluminos Pro afin d’améliorer la luminosité et les couleurs. Sony promet un upscaling en 4K particulièrement efficace grâce au XR 4K Upscalling et au Cognitive Processor XR. On dispose, tout comme sur le modèle 8K, du BRAVIA CORE ainsi que Google Assistant ou Alexa, AirPlay et le téléviseur tourne sous Google TV. Toujours en OLED, on pourra également compter sur l’OLED A80J, décliné en 77, 65 et 55 pouces.

Enfin, Sony dévoile également de nouveaux téléviseurs 4K LED, la série X90J, qui seront disponibles en 75, 65, 55 et en 50 pouces. Ceux-ci bénéficient d’une dalle LED Full Array avec XR Triluminos Pro et XR Contrast Booster et du Cognitive Processor pour améliorer le tout. On y retrouve, comme les autres modèles de BRAVIA XR le support d’AirPlay, Google Assistant et Alexa, et la plupart des autres technologies et services présentées par Sony : BRAVIA CORE, XR Motion Clarity, Ambiant Optimization ou encore le Calman Ready pour un calibrage plus avancé.

Sony en profite pour dévoiler d’autres modèles qui ne sont pas compris dans la gamme BRAVIA XR, dont les téléviseurs 4K LED X85J (disponibles en 85, 75, 65, 55 et 43 pouces), la série 4K LED X81J (en 75 pouces uniquement, ou encore X80J (en 65, 55, 50 et 43 pouces). Tous ces modèles disposent du processeur 4K HDR X1 de Sony, qui a largement fait ses preuves par le passé. Enfin, on retrouve un dernier modèle HD LED baptisé W800, et disponible en 32 pouces.