Deux streameurs battent des records du monde en une journée sur Sonic

Flying Fox et Zaxon96 battent des records du monde sur deux jeux Sonic différents, et à quelques minutes d’intervalle. Quelle journée prolifique !

Le Awesome Games Done Quick a débuté ce 3 janvier et il est déjà le générateur de deux records du monde. Games Done Quick est un événement caritatif qui se tient chaque hiver et chaque été, durant lequel les streameurs s’adonnent à du speedrun sur plusieurs jeux vidéo qui se prêtent bien au concept, tel que les jeux Sonic. Pendant la session de speedruns sur ces jeux, deux streameurs, Flying Fox et Zaxon96 ont réalisé deux records du monde consécutifs et c’est la première fois que cela arrive lors de cet événement.

Tout d’abord, Flying Fox s’est essayée sur la version Android de Sonic 1. Après sa course, elle ne se rend pas compte tout de suite qu’elle a battu le record du monde. En effet, elle base le temps de sa performance sur le temps de la vie réelle, qui est de 20 minutes et 03 secondes. Le temps in-game, quant à lui, ne prend pas en compte plusieurs éléments, comme les temps de chargement du jeu ou l’affichage des scores. C’est sur ce temps que se base la compétition et son résultat passe donc de 20 minutes à 13 minutes et 19 secondes. Elle ne réalise son exploit que quand elle reçoit un commentaire qui l’informe de son temps de jeu réel.

Juste après la course de Flying Fox, c’est au tour de Zaxon96 de s’essayer au jeu Sonic 3 : AIR. Le deuxième recordman quant à lui, était bien plus conscient de son succès. Il a en effet usé d’une technique de glitch qui consiste à valider une étape en rejouant celle qu’il vient de faire. En le faisant 3 fois, il réussit alors à son tour à battre le record du monde sur ce jeu. Il réalise le parcours en 34 minutes et 24 secondes, battant le précédent record du monde détenu par… lui même ! En effet, Zaxon96 détenait déjà ce titre avec un temps de 37 minutes et 12 secondes. Mais ça n’enlève rien à son exploit et il devient le deuxième recordman consécutif de la journée avec la streameuse Flying Fox.