Xiaomi Mi 11 : le smartphone dispose d’un mode nuit… en vidéo

Le Xiaomi Mi 11 est non seulement le premier smartphone au monde à s’équiper du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 888, mais la firme montre également de quoi cette puce est capable en présentant son mode nuit en vidéo, en partenariat avec BlinkAI.

Quand il s’agit de parler de photographie mobile, le mode nuit a sans conteste été l’une des plus grandes avancées de ces dernières années. La photo en basse luminosité a longtemps été le talon d’Achille de nos smartphones, dont les petits capteurs ne parviennent pas à capter suffisamment de lumière pour obtenir un cliché propre. Grâce au logiciel et aux algorithmes, le mode nuit qui s’est généralisé sur la plupart des smartphones actuels a su régler ce problème. Il a tout d’abord été introduit par Huawei, puis c’est Google qui est parvenu à en faire une fonction indispensable sur ses Pixel. Enfin, le mode a commencé à gagner le grand public avec les iPhone 11, avant d’être adapté à tous les capteurs arrières sur les iPhone 12. Mais quand il s’agit de vidéo, le problème persiste : la taille physique du capteur vient jouer les trouble-fêtes et le résultat produit se retrouve rapidement dégradé. Xiaomi vient néanmoins de trouver une solution à cette épineuse problématique, en présentant le mode d’enregistrement vidéo de nuit de son dernier Xiaomi Mi 11. C’est bluffant.

Pour ce faire, la marque chinoise s’est associée avec BlinkAI, une firme basée à Boston, et spécialisée dans l’amélioration algorithmique des images. Si le mode nuit en photographie repose sur la prise de plusieurs clichés à différentes ouvertures et combine par la suite les images pour créer une seule photo, la tâche est sensiblement plus complexe en vidéo où il faudrait effectuer le même processus en temps réel, et donc exploiter des ressources colossales. Si le Xiaomi Mi 11 semble y arriver, c’est notamment parce qu’il est le premier à intégrer la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, et ses différentes technologies embarquées dont un traitement neuronal plus puissant ou encore l’apprentissage de la profondeur des images.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’une première tentative, et si les résultats s’avèrent déjà convaincants, ils devraient largement s’améliorer à l’avenir. Surtout, cela démontre à quel point la dernière puce de Qualcomm est puissante et pourrait drastiquement améliorer les clichés capturés avec les smartphones qui en seront équipés cette année.