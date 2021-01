WhatsApp va supprimer votre compte si vous n’acceptez pas ses nouvelles CGU

Dernièrement les utilisateurs de WhatsApp ont reçu un message directement dans l’application les informant d’un changement dans leur politique d’utilisation des données personnelles.

Ce n’est pas un secret : il y a quelques années, Facebook a racheté Whatsapp. Si à l’époque la firme fondée par Mark Zuckerberg affirmait qu’elle « ne serait pas en mesure d’associer automatiquement et de manière fiable les comptes d’utilisateurs des deux sociétés », cette déclaration semble aujourd’hui ne plus être en accord avec les projets de l’entreprise. En effet, WhatsApp a annoncé récemment mettre à jour ses conditions d’utilisation et notamment sa politique de confidentialité, afin de permettre le partage des données personnelles des utilisateurs avec Facebook, et vice-versa. Ces nouvelles conditions doivent obligatoirement être acceptées si l’on veut pouvoir continuer à utiliser l’application à partir du 8 février prochain, ou bien WhatsApp recommande de faire supprimer son compte. Un des autres points de changement dans ces conditions est directement adressé aux entreprises et concerne la façon dont elles pourront gérer les discussions avec les clients sur WhatsApp à l’aide de services d’hébergement de Facebook.

Sur la page dédiée du site WhatsApp, il est précisé que les données seront partagées dans les deux sens « afin de nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, prendre en charge et commercialiser nos Services et leurs offres ». Alors que l’utilisation des données personnelles par Facebook pose déjà problème depuis quelques années, ce changement des conditions d’utilisation fait l’effet d’un couteau sous la gorge pour beaucoup d’utilisateurs de WhatsApp. En effet, ceux qui ne sont pas d’accord avec ces nouvelles conditions ne pourront plus profiter du service qu’ils avaient commencé à utiliser quand d’autres conditions étaient en vigueur. Si Facebook a bien affirmé la nécessité d’accepter ces conditions pour continuer à utiliser l’application, l’entreprise ne s’est pas plus exprimé sur l’utilisation qu’ils feront des données personnelles recueillies.