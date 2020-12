Démantelé, le radiotélescope Arecibo finit par s’effondrer sur lui-même

Malheureusement, ce monument de l’astronomie n’est pas entré apaisé dans cette bonne nuit, comme dit le poème. Doucement démantelé depuis deux semaines, le radiotélescope Arecibo à Porto-Rico a fini par s’effondrer sur lui-même, détruisant sa gigantesque antenne parabolique de 305 mètres de diamètre. Aux premières heures du matin, dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre, un nouveau câble de soutien de la structure a cédé et les lourds instruments d’environ 900 tonnes, censés être ainsi maintenus à plus de 150 mètres au-dessus de la parabole, sont retombés avec fracas, perforant cette dernière. Aucune personne n’a été touchée par l’effondrement.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD

— National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020