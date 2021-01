Samsung présente plusieurs solutions pour réduire son empreinte carbone

La marque a dévoilé son plan pour limiter l’impact environnemental de ses téléviseurs, projetant notamment d’économiser plus de 200 000 tonnes de carton chaque année.

En amont du CES 2021 qui débutera dans quelques jours, Samsung tenait hier une première conférence virtuelle baptisée First Look. L’occasion pour le géant coréen de concrétiser ses engagements pour limiter son empreinte carbone, en présentant plusieurs innovations concernant ses téléviseurs. En plus de s’engager à “réduire systématiquement son empreinte carbone globale liée à la fabrication des téléviseurs, mais aussi à réduire la consommation énergétique de ses produits et à utiliser davantage de matériaux recyclés” sur ses prochaines gammes de téléviseurs, l’entreprise a également annoncé qu’elle s’engageait à concevoir de nouveaux éco-emballages plus durables pour ses prochaines gammes. Une solution qui permettrait de recycler jusqu’à 200 000 tonnes de carton chaque année, simplement grâce à la réduction de certains éléments graphiques et à la suppression des encres à base d’huile utilisées pour l’impression.

“Notre engagement en faveur d’un futur inclusif et durable va de pair avec notre quête incessante d’innovation pour répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs” — JH Han, Président du Visual Display chez Samsung

Des télécommandes rechargeables

Autre innovation proposée par la marque, à partir de cette année plusieurs téléviseurs seront désormais équipés d’une télécommande solaire rechargeable. Une initiative qui peut paraître anecdotique, mais qui prend une tout autre dimension quand on sait que près de 500 millions de piles usagées (soit près de 14 000 tonnes) sont jetées chaque année dans le monde, et qu’elles constituent des déchets particulièrement nocifs pour l’environnement. Ainsi, la marque espère éviter l’usage de 99 millions de piles AAA sur une période de sept ans. Capable d’être rechargée grâce à la lumière du soleil, ou via un câble USB, cette nouvelle télécommande intégrera également 24% de matériaux recyclés, selon un procédé de fabrication breveté, à base de bouteilles en plastique usagées.