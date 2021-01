Microsoft s’intéresse aux fonctionnalités de la DualSense de la PS5

Dans un sondage envoyé aux acheteurs des Xbox Series X et S, Microsoft s’interroge sur certaines technologies de la DualSense qui pourraient intéresser les joueurs sur Xbox. Signe de futures améliorations de la manette Microsoft ?

Microsoft a envoyé des questionnaires de satisfaction aux personnes ayant acheté une Xbox Series X ou S. Jusque-là rien d’anormal, le questionnaire commence par des questions de satisfaction par rapport au produit, sur sa qualité, sa vitesse, etc. Mais il y a une question en particulier dans ce questionnaire qui a fait réagir les personnes concernées. On peut y lire : « J’ai connaissance de fonctionnalités des manettes Playstation que j’aurais aimé avoir sur la manette livrée avec cette console (Xbox Series X ou S)». À cette affirmation, les joueurs peuvent être d’accord ou non à différents degrés. Ni les « fonctionnalités » ni le nom de la manette ne sont précisés, mais il ne fait aucun doute qu’il est question de la DualSense et de ses fameuses technologies révolutionnaires.

Il est vrai que Microsoft n’a pas autant misé sur la technologie de sa manette que son concurrent Sony. Le seul véritable changement aura été l’ajout d’un bouton de capture d’écran. Contrairement à Sony, qui était fier d’annoncer des technologies telles que le retour haptique et les gâchettes adaptatives, qui se sont révélées être le meilleur argument de vente de la PS5. Il est donc normal que devant un tel engouement pour les manettes DualSense, Microsoft se pose des questions quant à ses propres manettes, un peu moins audacieuses. Selon TechRadar, il est évident que Microsoft finira par inclure ces fonctionnalités aux manettes de la Xbox Series et ce n’est qu’une question de temps avant que ça n’arrive, cela dépendra du nombre de personnes qui se manifesteront dans le sondage. Cette initiative révèle donc le signe de potentiels projets pour les prochains modèles. En attendant d’avoir des manettes à la technologie plus avancée, nombre de joueurs aimeraient déjà pouvoir utiliser la leur correctement, sans qu’elle ne se déconnecte toute seule, un problème handicapant mais qui devrait être résolu dans les jours qui viennent.