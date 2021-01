CES 2021 : Samsung annonce l’arrivée de l’OLED sur ses PC portables

Encore peu présente sur le secteur du PC portable, la technologie OLED pourrait bientôt se démocratiser grâce au géant Samsung.

Largement répandu sur le marché du smartphone et des téléviseurs hauts de gamme, l’OLED offre de nombreux avantages, qu’il s’agisse de sa luminosité, de ses excellents contrastes, ou encore de son impressionnant spectre colorimétrique. Seul secteur où la technologie semble encore en retrait, celui du laptop. Si certains modèles très hauts de gamme ont déjà été commercialisés, l’OLED est encore loin d’être la norme sur les PC portables, qui se contentent bien souvent d’une dalle LCD.

À l’occasion du CES 2021, Samsung pourrait cependant bien changer les choses. Le géant coréen, souvent initiateur des nouvelles tendances du marché vient en effet d’annoncer une nouvelle génération de dalles OLED spécialement conçues pour équiper les ordinateurs portables. Dans une vidéo officielle, dévoilée à quelques jours du salon de la tech, on découvre ainsi quelques caractéristiques de ces fameuses dalles OLED, capables d’afficher des noirs très profonds à 0,0005 nit, et un spectre colorimétrique étendu à 120% du spectre DCI-P3.

Une annonce de taille, surtout quand on sait que Samsung compte parmi l’un des plus gros fabricants d’OLED du marché. L’entreprise pourrait donc à l’avenir, non seulement équiper ses propres laptops, mais aussi ceux d’autres marques, à l’image de Microsoft, Asus, HP, Lenovo, Dell, ou encore Razer. Lors de son annonce, Samsung a confirmé la production massive d’une première dalle de 15,6 pouces en FHD. Un format relativement courant, qui promet déjà de largement démocratiser la technologie dans les mois à venir.

Cette année, les écrans (plus particulièrement OLED) seront une fois de plus à l’honneur pour le CES 2021, qui se déroulera entièrement en ligne pour d’évidentes raisons sanitaires. Tandis que Samsung a déjà annoncé la prise en charge du HDR+ Adaptative, LG a de son côté misé sur un écran OLED souple destiné au gaming, ainsi que sur des dalles OLED transparentes.