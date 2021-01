iPhone 12 Pro : son capteur LiDAR mis à profit dans un effet TikTok

Le capteur LiDAR fait grand bruit avec l’arrivée de l’iPad Pro de 2020, puis s’est finalement invité sur les derniers iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Pourtant, cette innovation a beau avoir des propriétés inédites en matière de réalité augmentée, elle n’avait pas été réellement exploitée par les développeurs d’applications, si ce n’est Snapchat qui met à profit ce capteur sur certains filtres. TikTok s’en saisit à son tour et vient d’ajouter un nouvel effet en réalité augmentée permis grâce au LiDAR de l’iPhone 12 Pro.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

