Samsung officialise ses gammes Neo OLED et Micro LED

À quelques jours du lancement du CES 2021, Samsung a officiellement présenté une nouvelle gamme baptisée Neo QLED, ainsi que l’innovation Micro LED, prochainement accessible sur le marché.

Le CES 2021 mettra sans surprise les écrans à l’honneur cette année. Après la technologie QNED de LG, Samsung aussi entend bien se démarquer sur le marché du téléviseur. La marque avait annoncé il y a peu la prise en charge du HDR10+ Adaptative sur ses prochaines gammes. Cette fois, c’est à l’occasion d’une conférence préliminaire baptisée First Look que Samsung a dévoilé deux nouvelles gammes de téléviseurs particulièrement innovantes.

Neo QLED

Après avoir lancé ses premiers téléviseurs LED en 2010, Samsung commercialisera cette année une nouvelle gamme baptisée Neo QLED, accessible en 4K et 8K, avec des tailles jusqu’à 80 pouces. Grâce à la technologie Quantum Mini LED, l’entreprise promet une “une intensité lumineuse forte, tout en maximisant les niveaux de contraste, ainsi qu’une colorimétrie optimale”. Sur ses écrans 8K QLED, Samsung a également dévoilé un nouveau design Infinity borderless, destiné à proposer une expérience visuelle encore plus immersive. La gamme bénéficie également d’un écoemballage, ainsi que d’une télécommande solaire rechargeable, conformément aux objectifs de Samsung pour réduire son empreinte carbone sur ses téléviseurs en 2021.

Micro LED

Si la technologie Micro LED est encore inexistante sur les téléviseurs de la marque, les choses devraient pourtant changer en 2021. Samsung a en effet confirmé la commercialisation d’une nouvelle gamme destinée à démocratiser le Micro LED chez les particuliers. Accessible dès le mois de mars prochain, cette dernière se déclinera en deux écrans de 99 pouces et 110 pouces, et utilisera des LED d’un micromètre seulement pour supprimer le rétroéclairage et les filtres colorimétriques qui équipent habituellement les moniteurs de la marque. Des nouveautés prometteuses, qui devraient être dévoilées plus en détail lors du CES 2021, qui débute la semaine prochaine.