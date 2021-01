Super Nintendo World : découvrez les attractions dans une visite virtuelle !

Pour tous ceux qui ne pourront pas s’y rendre, le Super Nintendo World vous propose une visite virtuelle haute en couleurs.

Le parc Universal Studios japonais ouvrira enfin le Super Nintendo World le 4 février prochain pour y accueillir ses tous premiers visiteurs. Les visas touristiques pour le Japon ne sont toujours pas accordés en raison des conditions sanitaires, mais Nintendo a tout prévu. En attendant de pouvoir se rendre au parc physiquement, le Super Nintendo World propose aux futurs visiteurs du monde entier d’en faire la visite virtuelle sur son site officiel.

La visite commence avec les deux attractions phares du parc : Mario Kart Koopa’s Challenge et Yoshi’s Adventure. L’une est une attraction a sensation sur ambiance de course Mario Kart, et l’autre se veut plus familial, à dos de Yoshi, parcourant le parc à la recherche de Captain Toad. Pour la première, le parcours n’est pas montré, ce qui rajoute du suspense et de l’excitation à l’attente des futurs visiteurs. Puis la visite continue avec le terrain de jeu interactif de Bowser Junior, un espace présenté comme étant idéal pour les enfants, mais qui ravirait aussi les grands ! On y trouve des décors interactifs comme dans les jeux Mario Bros ainsi qu’une chasse aux clés pour infiltrer la maison de Bowser Junior.

La visite se termine avec les boutiques et restaurants, tels que le Kinopio’s Cafe (ou Toad’s Cafe) et la boutique souvenir 1UP Factory. Au menu du Kinopio’s Cafe : le Mario’s Bacon Cheeseburger, le Super Mushroom Pizza Bowl, la salade caprese Piranha Plant et le « ? » Block Tiramisu pour le dessert. Avec tous ces détails, et ceux que l’on nous garde en réserve, on ne peut être qu’excité à l’idée de venir faire un tour au parc. Pour tous ceux à qui la visite virtuelle du Super Nintendo World ne suffit pas, voici celle faite par Shigeru Miyamoto en personne. Les décors y sont encore plus impressionnants !