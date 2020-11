Super Nintendo World ouvrira ses portes le 4 février prochain

Très bonne nouvelle pour les fans de l’univers Nintendo (ceux qui habitent au Japon en tout cas) : le parc d’attraction « Super Nintendo World » ouvrira finalement avant le printemps, le 4 février prochain.

On vous le disait il y a deux mois, Super Nintendo World devait originellement ouvrir pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’événement sportif n’ayant pas eu lieu à cause de la pandémie de coronavirus, l’inauguration de ce parc d’attraction entièrement consacré à l’univers des jeux Nintendo avait été reportée au printemps prochain. Finalement, c’est le 4 février que le parc accueillera ses premiers visiteurs, comme l’a annoncé Universal Studios Japan, qui supervise ce nouveau parc à thème situé à Osaka, au Japon. Histoire de donner un avant-goût de l’expérience, un café et un magasin de goodies Nintendo avaient déjà ouvert il y a quelques mois.

On connaît déjà une attraction de Super Nintendo World, et elle met l’eau à la bouche. L’attraction phare du parc s’appuie sur l’un des jeux les plus populaires de Nintendo, Mario Kart. Logiquement, il s’agira de montagnes russes, mais cela ne s’arrête pas là, puisque les passagers porteront également un casque de réalité augmentée (sous la forme d’une casquette de Mario) qui devrait proposer une expérience unique de sonorisation et de cartographie par projection. D’après les premières images que l’on peut voir ci-dessous, les « karts » ont des volants, ce qui laisse à penser que ce manège pourrait être compétitif, comme le jeu dont il s’inspire. Il y a même un système de lancement de bonus (probablement des bananes et autres carapaces). Bref, chaque tour devrait être une expérience différente. Le parc aura également une zone spécialement dédiée à Donkey Kong.

Le parc ouvrira évidemment dans des conditions sanitaires très strictes. Même si les cas positifs au coronavirus ont connu une légère augmentation ces derniers jours à Osaka (490 cas), le Japon impose des règles on ne peut plus strictes (port du masque, suivi des cas contacts, confinements…) et cela ne devrait pas empêcher le parc d’ouvrir. Malheureusement, il est extrêmement difficile voire impossible pour les étrangers de se rendre au Japon en ce moment. Les fans de Mario non-Japonais devront donc s’armer de patience avant de pouvoir jouer à Mario Kart pour de vrai.