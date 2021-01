Elon Musk devient officiellement l’homme le plus riche du monde

Le patron de SpaceX, Tesla ou encore StarLink vient de détrôner Jeff Bezos grâce à la flambée du cours de la bourse.

Jeudi 7 janvier dernier, Elon Musk est officiellement devenu l’homme le plus riche du monde. À quarante-neuf ans, le fondateur de Tesla, de SpaceX ou encore de StarLink est finalement passé devant Jeff Bezos, patron d’Amazon, qui détenait le titre depuis 2017. Au classement, viennent ensuite Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Bernard Arnault, patron de LVMH, puis Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. L’information vient de l’agence Bloomberg, et a été rendue possible en grande partie grâce à la récente flambée du cours de la bourse.

En 2020, l’action Tesla a en effet vu sa valeur multipliée par sept, portant à près de 188,5 milliards de dollars la fortune de l’homme d’affaires sud-africain. L’entreprise a multiplié les records malgré la pandémie, intégrant même le très sélect indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. Bien que très jeune sur le marché automobile, Tesla pèse désormais plus lourd que Generals Motors, Ford, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen réunis. Pourtant, lorsqu’il s’agit de volumes de vente, la marque est bien en dessous de ses concurrents, avec seulement 499 550 véhicules écoulés en 2020 (contre 11 millions en 2019 pour Volkswagen par exemple).

Elon Musk dépasse donc d’une courte tête Jeff Bezos au palmarès de la plus grosse richesse mondiale, avec 1,5 milliard de plus que son rival. À noter que si la fortune accumulée par l’entrepreneur est évidemment colossale, elle est principalement constituée d’actions boursières. Si Elon Musk avait promis en 2018, de céder la moitié de sa fortune à des œuvres de charité, cela ne devrait en revanche pas se faire tout de suite. L’homme d’affaires avait en effet expliqué vouloir prendre le temps de stabiliser Tesla durant une vingtaine d’années avant de passer à la caisse.