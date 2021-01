Xbox : le mystère autour des piles de la manette enfin levé ? 

Cela fait depuis 2005 que Microsoft ne vend que des manettes fonctionnant à piles, contrairement à ses concurrents. Depuis hier, on voit fleurir sur internet que cela serait dû à un partenariat de longue date avec Duracell… Mais non !

Le mystère autour des manettes Xbox et de la raison pour laquelle elles utilisent encore des piles vient peut-être d’être levé, ou pas. Une information, récoltée par StealthOptional au moyen d’une interview, parle d’un contrat qui lierait Microsoft et le fameux fabriquant de piles, Duracell. C’est Luke Anderson, le responsable marketing britannique de Duracell, qui a admis l’existence d’un partenariat de longue date entre eux et Xbox. L’information paraît surprenante, voire même farfelue, et pourtant elle aurait pu être une bonne explication au fait que Microsoft ne passe pas encore aux manettes à batterie rechargeable comme son concurrent, Sony.

La partie de l’interview la plus intéressante concerne non seulement ce mystérieux contrat, mais aussi sa longévité. En effet, Luke Anderson indique « qu’il dure depuis un moment et qu’il devrait durer encore pour longtemps ». Surpris par cette révélation, MCV a par la suite contacté Microsoft à ce sujet. La réponse indique que cette configuration est un choix « intentionnel » de leur part, et qu’ils préfèrent laisser la liberté aux joueurs de choisir la forme d’alimentation qui leur convient le mieux, que ce soit grâce à des piles, des batteries rechargeables ou encore un câble USB-C. Bien qu’ils n’aient donné aucune information dans le sens de l’annonce de Luke Anderson, ils n’ont pas non plus nié avoir un quelconque contrat les liant à Duracell.

Par conséquent, rien n’est encore confirmé quant à ce soi-disant accord liant Duracell et Microsoft. Et surtout, Microsoft a réagi immédiatement sur EuroGamer en précisant que non, il n’y a pas du tout de partenariat ou autres dans ce sens, c’est juste que la firme de Redmond souhaite donner le choix à ses utilisateurs. Ainsi, les manettes peuvent aussi bien fonctionner à partir de piles AA, de batteries rechargeables ou d’un câble USB, et c’est à l’utilisateur final de décider. Il était assez improbable de voir Microsoft signer un tel partenariat sur plus de quinze ans.