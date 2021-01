Samsung présente une app pour calibrer votre TV et d’autres innovations étonnantes

Entre un scanner pour vêtements, de l’oxygène portable, un sommelier dans votre téléphone et un calibrage automatique de votre télévision, Samsung ne manque pas d’originalité !

Cette année au CES, Samsung a dévoilé quatre de ses projets C-Lab et, comme chaque année, ils sont tous plus étonnants les uns que les autres. C-Lab est un programme d’incubation de start-ups créé par Samsung en 2012 et qui propose tous les ans des projets audacieux. Selon le site Samsung, les innovations de cette années se concentrent sur les besoins personnalisés de chacun et sur la diversité de services s’adaptant à tous les styles de vie.

La première innovation s’appelle EzCal. C’est une application qui effectue le calibrage automatique de l’image de votre TV. Cela concerne la luminosité, les contrastes, et autres paramètres qu’il convient d’adapter en fonction de la luminosité de la pièce ou de l’utilisation que l’on fait de sa TV. Samsung vous promet avec Ezcal une qualité de visionnage comme au cinéma et un outil de personnalisation automatique pilotable du bout des doigts. Le deuxième projet se nomme Scan&Dive : c’est un scanner qui identifie la matière de vos vêtements et vous aide à bien les entretenir en les classifiant par catégorie. Après la classification, l’application dédiée vous fait des recommandations d’entretien optimal, par rapport au lavage par exemple.

Le troisième projet, Food&Sommelier, a quant à lui un nom plutôt évocateur. Cette application vous fera des recommandations pour choisir votre vin en fonction de votre repas. Elle utilise une intelligence artificielle qui appliquera un système de correspondances automatiques après avoir identifié la nature du plat et ses principaux ingrédients.

Enfin, AirPocket est un dispositif portable de conservation d’oxygène. Cette innovation pourrait en effet combler un manque du fait de la situation sanitaire et du port du masque obligatoire presque partout dans le monde. Ce dispositif pourrait aider ceux qui ont des difficultés à respirer avec leur masque, entre autres.

Toutes ces innovations ont l’air d’avoir été inspirée par l’année qui vient de se terminer, où bon nombre de personnes ont du rester chez elles pendant plusieurs semaines, sans avoir de quoi réinventer leur quotidien. Elles ont toutes l’air de vouloir apporter du soutien et un réel confort aux personnes voulant s’adapter à leur nouveau mode de vie, plus simple et plus personnel.