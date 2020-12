Samsung dévoile une impressionnante TV microLED de… 110 pouces

Après The Wall, Samsung dévoile un téléviseur MicroLED 4K grand public doté d’une impressionnante dalle de 110 pouces. Il devrait être disponible début 2021 dans nos contrées.

Par surprise, Samsung vient de dévoiler un gigantesque téléviseur disposant d’une impressionnante diagonale de 110 pouces. Mais il n’y pas que la taille qui impressionne, puisque ce téléviseur est aussi l’occasion pour Samsung de mettre en lumière la technologie MicroLED. Concrètement, cette technologie d’affichage permet une bien meilleure luminosité que sur l’OLED, un temps de réponse très faible (idéal pour le gaming, donc), mais aussi une durée de vie plus longue et une consommation d’énergie plus faible. Si Samsung n’a pas donné de chiffre concernant ce dernier point, on peut facilement imaginer que ce téléviseur de 110 pouces ne consommerait finalement pas beaucoup plus qu’une TV à la taille plus réduite mais équipée d’une dalle LED plus traditionnelle.

Du côté du reste des caractéristiques, le téléviseur de 110 pouces de Samsung propose non pas de la 8K, mais de la 4K, et son écran occupe près de 99,99% de la surface avant. On retrouve également un système audio intégré, baptisé « Majestic Sound System », et qui promet un son 5.1 du niveau d’un véritable home cinema, d’après Samsung. Hélas, il va falloir patienter pour acquérir cet impressionnant téléviseur dans nos contrées et également connaitre son prix de vente. Si Samsung a bel et bien confirmé que celui-ci sera disponible début 2021 « dans le monde entier », il n’a été lancé qu’en Corée du Sud à l’heure où nous écrivons ces lignes. Nul doute que nous aurons plus d’informations concernant une éventuelle disponibilité au moment du CES 2021, prévu dans un mois, et durant lequel Samsung devrait logiquement dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs pour l’année à venir.