SpaceX : une capsule pleine d’expériences scientifiques rentre sur Terre

Une capsule Dragon va revenir sur Terre avec de nombreuses expériences scientifiques à son bord. Pour la première fois, le cargo Dragon a pu transporter 12 casiers électriques.

Après 21 missions de ravitaillement commercial pour la NASA, un vaisseau spatial cargo Dragon s’apprête à quitter l’ISS pour revenir sur Terre. La capsule s’écrasera au large des côtes de la Floride environ 12 heures après son départ. C’est une première car la capsule ramènera avec elle beaucoup plus d’expériences scientifiques sur Terre que sur les précédentes capsules Dragon. Un exploit rendu possible grâce aux mises à niveau du vaisseau spatial de SpaceX, qui a le double de la capacité de casiers motorisés que les précédentes capsules de la société. Au retour, il peut prendre en charge jusqu’à 12 casiers électriques et permet le transport de plus de fret de froid et de puissance pour des charges utiles supplémentaires. « La vieille capsule était comme un beignet rempli de crème. Il faillait tout emballer autour des murs, puis au milieu, nous avions une grosse pile de sacs. Ce cargo amélioré ressemble plus à une maison à trois étages. On peut mettre des trucs dans le sous-sol, puis emballer d’autres choses au second étage et ensuite au troisième étage. C’est donc vraiment différent du point de vue du design » explique Mary Walsh, responsable des vols d’utilisation au bureau d’intégration de la recherche du centre Kennedy.

The @SpaceX #CargoDragon vehicle is "go" for a Monday undocking at 9:25am ET with live @NASA TV coverage starting at 9am. https://t.co/U645bpsiAw — International Space Station (@Space_Station) January 10, 2021

Un retour plus rapide

Cette capsule sera réceptionnée par le centre spatial Kennedy en Floride. Un choix stratégique qui permettra de livrer les expériences sensibles le plus vite possible aux laboratoires. En effet, il est essentiel qu’elles soient réceptionnées dans les plus brefs délais, car elles commencent à ressentir les effets de la gravité dès leur arrivée sur Terre. Une fois que la capsule dragon aura atterri, un bateau SpaceX viendra la récupérer pour charger les expériences scientifiques dans un hélicoptère. Ainsi, elles arriveront à destination quelques heures seulement après le retour de la capsule. Un deuxième hélicoptère se chargera de rapatrier les expériences moins urgentes. Parmi les expériences qui seront renvoyées sur Terre aujourd’hui, on retrouve la recherche sur les Rongeurs-23. Environ 40 % des astronautes souffrent d’une déficience visuelle connue sous le nom de syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux, qui pourrait nuire au succès d’une mission. L’expérience implique le retour de souris vivantes et vise à étudier la fonction des artères, des veines et des structures lymphatiques de l’œil et les modifications de la rétine avant et après le vol spatial. Dans son communiqué, la NASA explique que l’expérience a pour but de clarifier si ces changements altèrent la fonction visuelle.