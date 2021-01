CES 2021 : Acer dévoile ses nouveaux laptops gaming

À l’occasion du CES 2021, le constructeur a officialisé la commercialisation de plusieurs ordinateurs portables destinés au gaming.

Les gammes gaming d’Acer s’agrandissent. Lors du CES 2021, la marque a annoncé l’arrivée des nouveaux Predator Triton et Helios. Alliant puissance de frappe et petit poids, les deux laptops gaming seront accessibles à partir du deuxième trimestre 2021.

Acer Predator Triton 300 SE, le monstre au poids plume

Avec seulement 1,7 kg sur la balance, le nouvel Acer Predator Triton joue pourtant dans la cour des grands. Sous le capot, l’ultra portable embarque le nouveau processeur Intel Core i7 série H35 custom de onzième génération, couplé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q design. Équipé d’un système de refroidissement à doubles ventilateurs et de la technologie Vortex Flow, le laptop devrait permettre aux joueurs d’éviter les coups de chaud, même lors d’une session de gaming nomade. Avec ses 14 pouces de diagonale, la dalle du Predator Triton bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le clavier rétroéclairé RVB à trois zones facilitera les sessions de jeu. En plus de ses 10 heures d’autonomie, le nouveau laptop gaming intègre aussi de nombreux ports, avec un Thunderbolt 4, un USB 3.2 et une prise en charge du HDMI.

Commercialisé à partir du deuxième trimestre 2021, le Predator Triton 300 SE sera vendu en France à partir de 1799€.

Acer Predator Helios 300, champion de vitesse

Pensé pour assurer un gameplay fluide et évolutif, le Acer Predator Helios 300 intègre désormais un nouveau GPU Nvidia GeForceRTX 3080, ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 240 Hz et un temps de réponse à 3 ms. Avec jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4, le laptop premium permet une expérience de jeu optimisée sur les derniers titres du moment, y compris les plus énergivores. En plus d’une image fluide et contrastée, le terminal bénéficie aussi d’un solide système audio DTS:X Ultra couplé à un son surround 3D simulé. Disponible à partir du deuxième trimestre 2021 en France, le Predator Helios 300 sera accessible à partir de 2399€ selon les configurations.