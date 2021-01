CES 2021 : HyperX annonce son premier clavier gaming mécanique 60%

Compact et à prix contenu, le nouveau clavier mécanique proposé par HyperX pourrait séduire de nombreux joueurs.

Le CES 2021 a débuté depuis ce matin. Si cette année, les festivités se déroulent entièrement en ligne, les marques ont tout de même mis le paquet pour dévoiler leurs dernières innovations. Après l’écran gaming LG, capable de se transformer en dalle incurvée à la demande, ou encore la nouvelle prise en charge du HDR10+ Adaptative sur les prochains téléviseurs Samsung, le CES 2021 a cette année encore, été l’occasion de dévoiler quelques nouveautés sur le marché du gaming. Cette fois, c’est le constructeur HyperX qui s’est illustré, avec son tout premier clavier de jeu mécanique à 60%. Plus compact qu’un clavier classique, le modèle Aloy Origins 60 fait l’impasse sur certaines touches, laissant aux fonctions secondaires la possibilité d’être activées en maintenant la touche Fn enfoncée.

Si l’Alloy Origins 60 constitue le premier clavier à 60% de la marque, HyperX n’est pourtant pas un novice sur le marché. Comme le rappelle le site The Verge, le constructeur s’était déjà associé avec la marque Ducky plus tôt cette année, pour imaginer une édition limitée de son One 2 Mini. Destiné aux gamers en quête d’une expérience de jeu toujours plus précise, le nouveau clavier d’HyperX intègre ainsi des commutateurs linéaires Red, disposant d’une force d’actionnement de 45 g, et d’une distance d’activation de 2 mm. La clavier prend en compte jusqu’à trois profils grâce à sa mémoire intégrée, et dispose d’un rétroéclairage LED personnalisable.

Attendu pour le 22 février prochain aux États-Unis, le clavier Alloy Origins 60 sera proposé au prix contenu de 99,99$. Aucune information sur sa disponibilité en Europe n’a encore été annoncée. À noter que lors du CES 2021, HyperX a également profité de sa conférence pour officialiser sa souris gaming Pulsfire Haste, ainsi que ses deux casques gaming Cloud II et Cloud Revolver 7.1, qui seront quant à eux accessibles dans le monde entier.