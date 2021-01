CES 2021 : Lenovo lance trois nouveaux PC portables pour les pros

Lenovo continue d’élargir sa gamme à destination des professionnels. La marque, leader du marché, dévoile ses nouveaux ThinkBook Plus Gen 2i, ThinkBook 13x i et ThinkBook 16p Gen 2 qui seront commercialisés au printemps prochain.

Lenovo n’ a pas chômé pour cette édition en ligne du CES. Après avoir dévoilé ses nouveaux PC Gaming Legion, la marque dévoile trois nouvelles machines destinées cette fois-ci aux professionnels. Elle annonce l’arrivée imminente des ThinkBook Plus Gen 2, ThinkBook 13x i et ThinkBook 16p Gen 2. La marque explique avoir conçu ses produits à parti des retours d’utilisateurs.

ThinkBook Plus Gen 2

Avec cette deuxième génération de PC ThinkBook Plus, Lenovo a mis l’accent sur l’écran e-Ink, papier électronique, en augmentant le ratio corps-écran. Il passe de 48 % à 68 % et offre une surface utilisable de 12 pouces et affiche une résolution de 2 560 x 1600, comme pour l’écran principal. Il bénéficie aussi d’une amélioration du taux de rafraîchissement, même si la marque ne précise pas à quel point. Pour rendre l’expérience de ce PC à double écran plus intuitive, Lenovo permet désormais de lancer certaines applications sans avoir à ouvrir l’ordinateur. Les fonctionnalités tactiles ont également été améliorées grâce au stylet intégré. Cet écran, similaire aux écrans sur les liseuses permet donc d’avoir un aperçu des nouvelles notifications, de lire un document sans avoir à ouvrir le PC, et même d’écrire quelques notes, comme c’était déjà le cas sur la première génération. Ce nouveau modèle se veut aussi plus facilement transportable et s’est donc offert une légère cure amincissante. Il affiche seulement 1,3 kg sur la balance, contre 1,4 kg pour la version précédente, rien de bien impressionnant donc. Côté autonomie, Lenovo promet jusqu’à 15 heures, 24 en utilisant uniquement l’écran supérieur. La date de sortie n’a pas été précisée par la marque, qui annonce néanmoins une disponibilité au printemps prochain. Il sera commercialisé à partir de 1299 euros.

ThinkBook 13x I

Avec son nouveau PC portable, le ThinkBook 13xI, Lenovo mise sur un design simple, mais fin. Seulement 12,9 mm d’épaisseur et un poids ne dépassant pas les 1,2 kg, il mesure 13 pouces et bénéficie de plusieurs ports Thunderbolt 4. Il reprend toutes les caractéristiques du ThinkBook Plus Gen 2 à l’exception de l’écran e-Ink. Il est alimenté par un Intel Core de 11e génération à faible consommation d’énergie. Il profite d’une batterie de 53 Wh et promet jusqu’à 15 heures d’autonomie grâce à un nouveau tapis de recharge sans fil (en option). Il sera disponible au printemps prochain au prix de 1099 euros.

ThinkBook 16p

Enfin, Lenovo présente un dernier PC pour les utilisateurs plus exigeants et qui souhaite disposer d’une qualité d’affichage professionnelle. La machine a été pensée pour améliorer l’expérience en visioconférence grâce à une webcam Full HD, qui pourra être protégée par des caches ThinkShutter disponibles en option. La firme compte aussi sur l’intelligence artificielle pour réduire les bruits ambiants et enclencher différents modes de conversations. Il sera ainsi facile de passer du mode privé, pour les conversations personnelles, au mode partagé pour les appels de groupe. Lenovo annonce aussi que le clavier rétro éclairé s’adaptera à la luminosité ambiante. Sous le capot, le ThinkBook 16p disposera en option de la nouvelle génération des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX et d’un processeur AMD Ryzen. L’écran de 16 pouces affiche quant à lui une résolution de 2560 x 1600 et pourra être configuré grâce à un écran précalibré certifié X-Rite Pantone. Il sera disponible au printemps prochain pour la modique somme de 1099 euros.