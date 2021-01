CES 2021 : Quelles innovations attendre cette année ?

Lundi 11 janvier 2021 sonnera le coup d’envoi du CES 2021. Une édition un peu particulière cette année, puisqu’à cause de la pandémie de Covid-19, l’intégralité de l’évènement se déroulera en ligne.

Les téléviseurs à l’honneur

Comme depuis plusieurs années maintenant, le CES devrait largement mettre l’accent sur les dernières innovations technologiques destinées aux écrans. À quelques jours du lancement du salon prévu pour le 11 janvier, LG a ainsi présenté ses écrans souples destinés au gaming, ainsi qu’une nouvelle génération de dalles OLED transparentes. En termes de qualité d’image, la marque a également présenté sa nouvelle gamme QNED 8K Mini Led, destinée à hisser le LCD au même niveau que l’OLED. De son côté, Samsung a confirmé la prise en charge de la technologie HDR10+ Adaptative sur ses prochains téléviseurs, tout en annonçant une nouvelle gamme Micro LED. D’autres surprises devraient également être annoncées par les différentes marques lors de leurs conférences live.

La 5G pour tous

Avec la récente annonce du Snapdragon 480 5G, les smartphones de milieu et d’entrée de gamme devraient bientôt eux aussi avoir droit à une compatibilité 5G. On le sait, le CES n’est plus le rendez-vous de prédilection des constructeurs mobiles, qui préfèrent annoncer leurs nouveautés lors du MWC, ou même organiser leurs propres événements, à l’image de Samsung et de sa gamme Galaxy S21. Pourtant, l’officialisation d’un chipset mobile abordable par Qualcomm devrait pousser quelques constructeurs à nous présenter de nouveaux modèles de smartphones au tarif contenu.

Toujours du côté des smartphones, on espère aussi découvrir quelques concepts phones, mettant en avant les dernières avancées techniques des constructeurs, à l’image du dernier OnePlus 8T Concept, présenté il y a quelques semaines. De plus en plus populaires depuis quelques années, les écrans pliables pourraient eux aussi être mis à l’honneur pendant l’événement.

Le futur des laptops

Avec la démocratisation massive du télétravail, le marché des ordinateurs portables a explosé ces derniers mois. Ainsi, le CES 2021 devrait être l’occasion de mettre à l’honneur cette branche souvent délaissée du secteur tech. Asus, HP ou encore Acer devraient donc nous dévoiler leurs nouvelles tendances de l’année axée sur les ultrabooks et les PC gamers. De son côté, Dell a présenté cette semaine une nouvelle gamme de laptops Latitude. Construits en bioplastique recyclé, ces nouveaux terminaux intègreront notamment un obturateur de webcam, destiné à empêcher les éventuelles fuites de données.

Pour proposer des laptops de plus en plus fins, et surtout de plus en plus performants, les marques pourront compter sur les constructeurs de composants. Cette année au CES 2021, AMD, Intel et NVIDIA tiendront chacun une conférence sur le futur de l’industrie technologique. Du côté de chez Intel, on s’attend évidemment à de possibles annonces concernant les processeurs Tiger Lake, spécialement conçus pour les ordinateurs portables. L’entreprise pourrait aussi évoquer le futur de ses GPU, tout comme AMD, qui pourrait présenter de nouvelles cartes graphiques exploitant l’architecture RDNA 2, seulement quelques mois après la présentation des Radeon RX. De son côté enfin, Samsung a annoncé la production de nouveaux écrans OLED destinés aux ordinateurs portables. Une innovation qui devrait profiter non seulement à la marque, mais aussi à de nombreux constructeurs tiers, l’entreprise coréenne étant parmi l’un des premiers fabricants du marché.

Des gadgets improbables

Chaque année, les objets insolites ou carrément farfelus se disputent le titre dans les allées du CES. Pour cette édition 2021, les choses devraient malheureusement être légèrement différentes en raison du caractère en ligne de l’événement, qui ne nous permettra a priori pas d’interagir avec les gadgets présentés. On espère cependant que le CES 2021 nous permettra de mettre une main (virtuelle) sur quelques bizarreries à la pointe de l’innovation, qu’il s’agisse de robots intelligents, de drones nouvelle génération ou encore de sextoys connectés, ou même de voitures autonomes. Même si le salon n’est pas directement destiné aux amateurs de berlines, le CES accueille chaque année de plus en plus de constructeurs automobiles. Logique quand on sait que nos véhicules intègrent de plus en plus de technologies embarquées.