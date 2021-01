Lenovo sort l’artillerie lourde : IdeaPad AMD ou Intel, Yoga AIO 7 avec charnière rotative…

Tandis que le CES s’apprête à ouvrir ses portes, Lenovo dégaine déjà de premiers produits dans sa nouvelle gamme de PC portables, fixes et aussi une tablette grand public. On fait le point sur toutes les nouveautés chez le constructeur !

Non, le CES n’a pas encore officiellement débuté. Pourtant, c’est tout comme pour de nombreux constructeurs comme Samsung, Sony, JBL ou encore Lenovo qui nous dévoile aujourd’hui une partie de ses nouveautés, et il y en a un paquet !

Tout d’abord, on retrouve sa nouvelle gamme de PC portable, l’IdeaPad. Lenovo a annoncé trois nouveaux modèles : l’IdeaPad 5 Pro et l’IdeaPad 5i Pro, mais aussi un IdeaPad 5G propulsé par la plateforme Snapdragon de Qualcomm. Les deux premiers, l’IdeaPad 5 Pro et 5i Pro partagent un grand nombre de similitudes, de leur châssis tout en métal à leur écran 16:10 qui se décline, pour l’un et pour l’autre en version 14 et 16 pouces. La version 14 pouces disposera d’une dalle à la définition 2,8K à 90 Hz, tandis que la version 16 pouces propose du 2,5K à 120 Hz. La principale différence entre l’IdeaPad 5 Pro et l’IdeaPad 5i Pro résidera dans leur processeur, puisqu’on a d’un côté du Intel, et de l’autre du AMD. L’IdeaPad est donc équipé d’une puce Intel Core i7 de 11ème génération, couplée à une Nvidia MX450, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe M.2 1 To. La seconde variante, l’IdeaPad 5i Pro reposera sur un processeur AMD Ryzen Mobile, et partage le reste des caractéristiques. L’IdeaPad 5 Pro et l’IdeaPad 5i Pro seront disponibles au mois de mars à partir de 699 euros en 14 pouces et 899 en 16 pouces. À noter que la version 16 pouces de l’IdeaPad 5 Pro sera vendu 799 euros, et disponible un peu plus tard, au mois de mai.

Enfin, on retrouve un petit dernier, l’IdeaPad 5G, qui, quant à lui, ne tourne ni sur Intel ou AMD, mais sur une puce Qualcomm, le Snapdragon 8cx. De ce fait, l’ordinateur est d’ores et déjà compatible avec la 5G, et la 4G. Autrement, on retrouve un ordinateur endurant (20 heures d’autonomie annoncé), et plutôt bien équipé : écran IPS Full HD de 14 pouces, 512 Go de SSD et 8 Go de RAM. Cet ordinateur débarquera au mois de mai, et nous ne connaissons pas encore son tarif.

Du côté des ordinateurs de bureau, Lenovo lève le voile sur son nouveau tout-en-un : le Yoga AIO 7. Équipé de Windows 10, l’ordinateur proposera d’excellentes performances avec son processeur AMD Ryzen 7 4800H associé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Il dispose d’un écran IPS 4K de 27 pouces prenant en charge 99 % de l’espace colorimétrique Adobe RGB et 99% du DCI-P3, et, surtout, le Yoga AIO 7 présente la particularité d’adopter une charnière rotative permettant de faire pivoter d’un doigt l’écran d’une position horizontale à une position verticale ou d’incliner l’angle jusqu’à 20 degrés pour un confort personnalisé. Lenovo indique également que cet ordinateur pourra se transformer en Smart TV 4K grâce à une prochaine mise à jour. Le Yoga AIO 7 débutera à partir de 1199 € et devrait être disponible en avril 2021.

Lenovo en profite également pour annoncer sa Tab P11, une tablette Android au look résolument moderne, mais au prix doux puisqu’elle sera disponible outre-Atlantique à 279 dollars seulement. Pour ce prix, on bénéficie d’un écran IPS 2K, d’un SoC Snapdragon 662 couplé à 6 Go de RAM et d’une compatibilité avec la 4G. On y retrouvera également un dock ainsi qu’un stylet, le Lenovo Precision Pen 2, vendus séparément. Date de sortie : janvier 2021 dans nos contrées.

Enfin, Lenovo dévoile également de nouveaux moniteurs, les Lenovo L24i-30 (23,8 pouces) et Lenovo L27e-30 (27 pouces). Ils sont tous deux équipés d’écrans IPS Full HD, et avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 75 Hz. Ils prennent également en charge la technologie AMD FreeSync pour des jeux fluides et sans saccades.