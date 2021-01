Arcade Stick : un contrôleur arcade et polyvalent grand format chez 8BitDo

Le spécialiste des manettes et contrôleurs 8BitDo lance un nouveau modèle dont le design rappelle le style de la NES, mais en beaucoup plus grand et surtout, complètement personnalisable.

Avec son design rectangulaire, sa couleur gris souris et ses gros boutons, l’Arcade Stick tire son inspiration de la manette de la NES. Mais ce nouveau produit de 8BitDo est beaucoup plus grand et plus lourd (2,1 kg !), son encombrement est proche de celui d’un contrôleur de borne d’arcade, et il s’adapte à la Switch et aux PC sous Windows (Steam).

Gros boîtier, gros plaisir

L’Arcade Stick se connecte en Bluetooth, sur la bande des 2,4 GHz avec l’aide d’un dongle, ou encore en filaire (USB-C). Les comportements des boutons sont personnalisables via un utilitaire spécifique, il est même possible de créer des macros avec les boutons dédiés P1 et P2 ou en combinant des boutons. Le logiciel de 8BitDo permet aussi d’enregistrer des profils en fonction des plateformes, l’utilisateur pourra passer de l’une à l’autre grâce à une molette.

Le boîtier intègre une batterie de 1.000 mAh, ce qui lui offre une autonomie de 40 heures en 2,4 GHz ou 30 heures en Bluetooth. Les plus bidouilleurs pourront déposer le capot et modifier le câblage, changer les boutons et même le joystick. Le constructeur s’est arrangé pour prendre en charge la quasi-totalité des sticks arcade du marché comme les Sanwa JLF ou Sanwa JLW Seimitsu.

Sur le papier, l’Arcade Stick semble offrir suffisamment de polyvalence pour convenir à un maximum de profils de joueurs. Ce n’est pas explicitement annoncé par 8BitDo, mais il semble bien que le boîtier puisse aussi être utilisé avec les smartphones Android et les Raspberry Pi, ce qui en ferait un contrôleur idéal pour les fans de rétro-gaming. L’appareil est en pré-commande sur Amazon UK, au prix de 82 livres (environ 92 €).