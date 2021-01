Renault dévoile une R5 100% électrique

La voiture mythique de Renault se réinvente dans une version 100% électrique au look dépoussiéré.

C’est lors de l’annonce du plan Renaulution (contraction de « Renault » et de « Révolution ») que le patron de la marque Luca de Meo a officialisé la surprise. Voiture mythique des années 1970, la Renault R5 reste encore aujourd’hui un modèle très apprécié des Françaises et des Français. Cette année, elle revient à l’honneur avec un tout nouveau prototype qui reprend les lignes de la citadine, tout en bénéficiant d’une esthétique modernisée, d’un nouveau logo, et surtout d’un moteur 100% électrique. On y retrouve cependant les traits caractéristiques de son modèle d’origine, et notamment son entrée d’air sur le capot, qui fait désormais office de trappe de chargement. “Le design de Renault 5 Prototype s’inspire d’un modèle culte de notre patrimoine. Ce modèle incarne simplement la modernité, un véhicule ancré dans son temps : urbain, électrique, charmant”, a dévoilé Gilles Vidal, directeur du design chez Renault lors de la présentation.

Présentée parmi les 14 nouveaux modèles qui viendront enrichir le catalogue de la marque d’ici 2025, cette nouvelle Renault R5 pourrait bien devenir le symbole de la “Révolution” annoncée par Renault, qui projette de faire “basculer le modèle économique du groupe vers la technologie, l’énergie et la mobilité”. Produite à plus de 5,5 millions d’exemplaires entre 1972 et 1984, la R5 devrait ainsi bénéficier d’un solide héritage, qui promet de marquer toute une nouvelle génération de conducteurs en France et en Europe.

Si cette nouvelle R5 devrait prochainement être commercialisée en grande série, on ne connaît pour le moment ni sa date de lancement exacte, ni même son prix. On ignore également comment cette potentielle nouvelle voiture parviendra à se positionner au sein de la gamme électrique proposée par Renault, qui compte déjà la gamme Zoé, et depuis l’année dernière, une version électrique de sa Twingo.