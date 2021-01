Le MaskFone est un masque de protection avec écouteurs et micro intégrés !

La pandémie a forcé tout le monde à s’adapter à une nouvelle donne où le port du masque est obligatoire dans la plupart des situations. Autant faire en sorte qu’il soit le plus pratique possible !

Porter un masque de protection est devenu un réflexe pour tout le monde, c’est indispensable pour éviter de se faire contaminer et de contaminer les autres. Mais cela se réalise parfois au détriment d’une bonne compréhension au téléphone : il arrive qu’il soit difficile de se faire entendre durant une conversation audio ou vidéo.

Un masque pour mieux parler et écouter

Autre difficulté, on peut s’emmêler les pinceaux quand on porte un masque avec des écouteurs filaires. Le MaskFone de Binatone propose une solution à ces deux problèmes ! Ce masque en tissu intègre non seulement des écouteurs mais aussi un microphone, qui se connectent à un smartphone via Bluetooth. Plus besoin d’enlever le masque pour se faire comprendre lors d’un appel.

Le MaskFone comprend trois boutons de contrôle sur le côté : deux pour le volume, un pour lancer la lecture ou la mettre en pause. Car on peut aussi écouter de la musique avec ce masque, grâce à ses écouteurs. Reste bien sûr à voir comment ils se comportent en matière de restitution sonore. Vu le prix demandé (50 $), il ne faudra sans doute pas en attendre beaucoup.

La batterie du MaskFone permet de porter le masque 12 heures d’affilée. Ce qui signifie que pour aller au-delà, il faudra avoir des masques supplémentaires sous la main… Ou une machine à laver, puisque les masques résistent à l’eau et sont lavables !

Le masque n’a pas été approuvé par les autorités sanitaires, et son fabricant ne s’engage pas sur le niveau de protection contre les microbes et les virus (bien qu’il annonce que les filtres empêchent 95 % des particules d’entrer). C’est toujours bon à savoir… Un bon usage de ce produit est d’y ajouter des filtres de protection : 3 sont fournis d’office, et il est possible d’en acheter des supplémentaires à 20 $ le pack de 30 unités.