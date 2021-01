Mi Smart Clock : un radio-réveil connecté chez Xiaomi très abordable

Plutôt que d’avoir un smartphone sur la table de nuit, Xiaomi propose un radio-réveil connecté et intelligent à petit prix. Et le Mi Smart Clock va bien au-delà du simple réveil…

En plus des Redmi 9T et Redmi Note 9T présentés par Xiaomi cette semaine, Xiaomi a dévoilé un autre produit plus discret mais qui pourrait rapidement s’installer dans la chambre de pas mal d’utilisateurs. Le Mi Smart Clock est un Smart Display de petite taille (son écran mesure 4 pouces) qui trouvera naturellement sa place sur la table de nuit.

Un petit écran qui fait aussi Chromecast

L’écran n’est pas d’une très grande résolution (800 x 480), mais vu sa taille ce ne sera pas un très gros problème. Le plus important, c’est d’y voir l’heure en plein milieu de la nuit et l’appareil devrait remplir cette fonction sans trop de difficulté. Une alarme « Lever du soleil » allumera progressivement l’écran pour ne pas réveiller l’utilisateur trop brusquement.

En tant que Smart Display, l’appareil fonctionne main dans la main avec Google Assistant grâce à deux microphones. On pourra ainsi demander la météo, l’actu du moment, les rendez-vous prévus, et toutes les questions qui peuvent passer par la tête. L’utilisateur bénéficiera aussi de fonctions comme l’affichage de photos, le contrôle des appareils domotiques compatibles, mais aussi un son « haute qualité », sans oublier tout l’éventail des possibilités offertes par l’intelligence artificielle de Google.

Et ce n’est pas tout. Le Mi Smart Clock embarque la technologie Cast : il peut donc faire office de Chromecast ! L’utilisateur sera ainsi en mesure de diffuser les vidéos de YouTube et de toutes les applications compatibles. Certes, l’écran est petit mais cela pourra servir pour profiter d’un contenu sur le radio-réveil tout en faisant autre chose sur son smartphone.

Par contre, l’appareil n’a pas de caméra frontale, donc pas d’appels vidéo possible. Ce sera sans doute perçu par beaucoup comme un argument de vente supplémentaire : pas de caméra, pas d’espionnage ! Trois boutons physiques sont présents, deux pour le volume (haut/bas) et un bouton dédié à la désactivation du radio-réveil pendant le sommeil. Le Mi Smart Clock sera proposé sous peu à 50 €.