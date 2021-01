Deadpool 3 et Mortal Kombat ne feront pas de compromis

Du sang, du gore, mais aussi de la rigolade ! C’est ce que promettent deux films d’ores et déjà très attendus par les fans : le reboot de Mortal Kombat et… Deadpool 3 !

C’est une grande victoire pour Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool depuis X-Men Origins : Wolverine. Le troisième volet des aventures en solo (et en équipe) du mercenaire à la langue bien pendue a été confirmé par Kevin Feige, le grand patron des studios Marvel. Deadpool 3 se déroulera donc dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui promet d’intéressants carambolages avec d’autres univers. Mais ce n’est pas tout.

Deadpool dans l’univers du MCU

Fidèle à la franchise, Kevin Feige a également annoncé que le troisième film du super-héros trash sera le premier film du MCU classé R, c’est à dire interdit aux moins de 16 ans ! Comme les deux premiers films en somme, mais pour Marvel, ce sera une première. C’est en tout cas une très bonne nouvelle pour Ryan Reynolds, qui va reprendre son rôle fétiche.

Les fans devront toutefois prendre leur mal en patience. Le tournage n’est pas prévu cette année, l’acteur ayant un agenda très chargé. On se demande comment Deadpool va trouver sa place au sein du gigantesque univers du MCU sans le faire exploser ! Ryan Reynolds a en tout cas fêté la nouvelle comme il se doit, avec une blague. Dans un tweet, il explique comment il a convaincu le patron du studio : « Je lui ai montré Spiderman 1 et 2 et je lui ai dit que c’était Deadpool 1 et 2 ». On espère juste que Deadpool 3 sera meilleur que Spiderman 3…

Full disclosure: I showed them Spiderman 1 & 2 and told them it was Deadpool 1 & 2. #Deadpool3 https://t.co/N0IGDbpBK0 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 11, 2021

Dans un genre différent, mais toujours destiné aux amateurs de sensations fortes, Simon McQuoid le réalisateur du reboot de Mortal Kombat a déclaré dans Entertainment Weekly que son film n’aura certainement pas une classification PG-13 (interdit aux moins de 13 ans) ! « Nous avons beaucoup discuté pour trouver le bon équilibre, car il y a du gore, du sang et des fatalités », a-t-il aussi précisé. C’est tout ce que les fans du jeu vidéo réclament !

La publication partage aussi les premières images du film, qui sera diffusé au cinéma et sur HBO Max le 16 avril. Ils y retrouveront leurs kombattants préférés : Scorpion (incarné par Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jackson Briggs (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), et bien sûr Raiden (Tadanobu Asano).