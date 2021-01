Équipé d’un boîtier Canon 5D Mark III et d’un télescope de 40 cm, le satellite CE-SAT-1 permet à n’importe quel internaute de réaliser un cliché de la Terre.

En marge des dizaines de nouveautés présentées pendant le CES 2021, qui se déroule entièrement en ligne cette année, Canon a visiblement décidé d’innover, et de nous en mettre plein les yeux. L’entreprise, spécialisée dans les appareils photo, propose en effet aux internautes de réaliser leurs plus beaux clichés… depuis l’espace. Grâce à un site créé pour l’occasion, n’importe quel internaute peut ainsi “utiliser” le satellite CES-SAT-1, équipé d’un boîtier DSLR 5D Mark III, afin de réaliser des photos simulées des plus grandes villes du monde, allant de New York à Dubaï, en passant par New Delhi ou les Bahamas.

Lancé en 2017

Si l’attraction, accessible via le site officiel de Canon, a de quoi faire sourire, le lancement du microsatellite en question ne date pas d’hier. C’est en 2017 que la marque avait fait décoller son étrange objet spatial, contenant à son bord un appareil EOS 5D Mark III équipé d’un télescope de 40 cm. Lancé en orbite à près de 500 km au-dessus de nos têtes, l’appareil est ainsi capable de photographier des surfaces au sol d’environ 5×4 km.

Pas de direct

Seul regret concernant cet impressionnant satellite imaginé par Canon, le projet n’enregistre aucune image en direct à la demande des internautes, et se contente simplement d’images préenregistrées. De quoi rendre votre première expérience de photographe spatial un peu moins palpitante que prévue. Cependant, Canon pourrait encore nous réserver quelques surprises pour les prochains CES. L’entreprise espère ainsi débloquer un milliard de dollars pour la recherche et la mise en orbite de microsatellites d’ici 2030. L’été dernier, une version améliorée du CES-SAT-1, sobrement baptisée CES-SAT-1B avait d’ailleurs été lancée, avant de se perdre peu de temps après son lancement.