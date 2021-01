Parler : Plusieurs centaines de vidéo retracent les émeutes du Capitole

Minute par minutes, les violentes émeutes du Capitole qui ont secoué Washington le 6 janvier dernier se sont retrouvées sur le réseau social ultraconservateur Parler. Au total, ce sont plusieurs centaines de vidéos qui ont été archivées avant la mise hors-ligne de la plateforme.

Depuis les violentes émeutes qui ont secoué le Capitole le 6 janvier dernier, la plateforme ultra conservatrice Parler est au cœur de la tempête. Très prisé des partisans de Donald Trump, et connu pour son absence quasi totale de modération, le réseau social a été banni des stores en ligne de Google et Apple pour incitation à la violence, et non-respect des conditions d’utilisation des plateformes de téléchargement. Un peu plus tard, c’est Amazon qui achevait l’entreprise, en privant Parler de serveurs. Aujourd’hui, le retour du réseau social semble toujours aussi compliqué, malgré l’affichage d’un nouveau message signé par le PDG John Matze depuis l’URL du site.

Bien que suspendu jusqu’à nouvel ordre, il semblerait que Parler ait encore des choses à dire. Juste avant sa mise hors-ligne, ProPublica a en effet archivé et publié plus de 500 vidéos publiées sur le réseau social directement depuis les émeutes du 6 janvier dernier. Publiées, pour la plupart, par des Américains ayant pris part aux manifestations du Capitole, ces dernières offrent une chronologie minutieuse et non filtrée des événements. Quelques jours plus tôt, le site Patr10tic avait lui aussi dévoilé un projet du même genre, en proposant une carte interactive des émeutes. Dans un article explicatif publié sur son site, ProPublica explique avoir reçu l’ensemble des vidéos en question (près de 2500 au total) de la part d’une source anonyme ayant téléchargé une partie des archives du réseau social avant sa mise hors-ligne. Le site a ensuite fait le tri, en sélectionnant les 500 clips parmi les plus pertinents pour retracer en images les événements de la journée.