Nintendo Switch : ce youtubeur transforme Mario Kart en véritable sport !

En utilisant un Ring-Con et son vélo d’appartement, Mike Choi imagine un tout nouveau type d’exercice sportif à faire en jouant à Mario Kart 8 Deluxe ou à Super Smash Bros Ultimate. De quoi motiver certains joueurs à reprendre le sport !

Le youtubeur et « hardware hacker » Mike Choi, grand fan de Nintendo, a imaginé un tout nouveau concept d’exercice sportif à faire à la maison. Il a réussi à combiner un vélo d’appartement, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, Nintendo Lab et un Ring-Con, une invention qu’il a nommé le Labo Fit Adventure Kart. Son vélo, transformé en « Bike-Con » est équipé de capteurs, et le Joy-Con est associé à un module TAPBO qui va presser les boutons lorsqu’il reçoit un signal du pédalier ou du Ring-Con. Lorsque vous pédalez, le kart se met à avancer, et pour utiliser des objets il suffit de presser le ring con, ou de le maintenir dans cette position si vous voulez garder cet objet derrière vous. Mike Choi précise que c’est un véritable exercice d’utiliser le champignon doré, puisqu’il faut presser le ring-con plusieurs fois d’affilée. Mais attention, si vous arrêtez de pédaler, votre kart s’arrêtera. Il faut donc faire attention à bien coordonner ses mouvements.

Le but de cette invention est d’encourager ceux qui n’aiment pas le sport conventionnel à faire de l’exercice tout en s’amusant. Dans la vidéo, Mike Choi explique également comment fabriquer son propre Labo Fit Adventure Kart, en détaillant tous les composants et la manière de les assembler. Le Labo Fit Adventure Kart peut aussi être utilisé avec Super Smash Bros Ultimate, comme il montre dans la vidéo, mais sa performance n’est pas très convaincante. Mike Choi a développé ce projet entièrement seul pendant plus de six mois. Il n’est donc ni officiel, ni commercialisable, mais il va sûrement inspirer d’autres fans de Nintendo à se mettre au sport d’une manière plus ludique et motivante.