« Ton pénis m’appartient maintenant » : des hackers piratent des sextoys et exigent une rançon

Un hacker a pris possession de la cage de chasteté de plusieurs hommes, leur demandant une rançon en Bitcoin en échange de la libération de leurs pénis.

Le 21ème siècle et sa technologie omniprésente nous réservent bien des surprises, aux endroits où on ne les attend pas. Cette récente histoire de piratage de sextoys en est le parfait exemple. Plusieurs hommes affirment que leurs cages de chasteté ont été piratées et que le hacker leur a demandé une rançon, sous peine de retenir en otage leurs parties génitales. En effet, une cage de chasteté est un objet sexuel emprisonnant le pénis d’un homme, rendant toute érection impossible. C’est un objet principalement utilisé dans des pratiques BDSM. De nos jours, des modèles de ces cages sont à la pointe de la technologie puisqu’ils peuvent être connectés à internet et contrôlés à l’aide d’une application mobile afin de pouvoir verrouiller et déverrouiller la cage à distance. Cette fonctionnalité a bien failli coûter très cher à ceux qui l’ont utilisée récemment.

En octobre 2020, les cages de chasteté CellMate, de l’entreprise Qiui, avaient été pointées du doigt car une faille permettait au système d’être piraté par n’importe qui. Plusieurs mois plus tard, un hacker a décidé d’en tirer profit en verrouillant la cage de parfaits inconnus, en leur demandant une rançon en échange du déblocage de la cage. C’est l’expérience qu’a vécu un homme, à qui le hacker a exigé une rançon de 0,02 Bitcoin, ce qui équivaut à peu près à 596 euros. Ce n’est pas le seul de cas de piratage connu pour ce genre de dispositif, un autre utilisateur ayant reçu un message qui indiquait « ton pénis m’appartient maintenant ». Heureusement pour eux, ces hommes n’utilisaient pas leurs cages de chasteté au moment où ils ont été piratés. Mais ce genre de situation – à la fois cocasse et inquiétante – soulève le problème plus général des objets connectés, lesquels se montrent plus ou moins sécurisés. Il convient évidemment de sécuriser vos appareils connectés à l’aide de mots de passe complexes et uniques, et dans ce cas précis, de ne le divulguer qu’à une personne de confiance.