Une nouvelle étude révèle les bienfaits de la course à pied sur le moral

Menée par l’équipementier Asics, cette nouvelle étude tend à prouver que la course à pied rend plus heureux, en influant notamment sur notre niveau de stress et notre capacité à prendre de meilleures décisions.

Faire du sport rend heureux, c’est la science qui le dit. On savait déjà que la pratique d’une activité physique permettait d’améliorer notre état de santé ou encore nos performances respiratoires. Selon une récente étude menée par Asics, il semblerait que le sport nous aide aussi à être plus heureux. La marque d’équipements sportifs a en effet mené une étude sur neuf sportifs — trois professionnels et six occasionnels. En réalisant des électroencéphalogrammes (EEG) sur les différents sujets, avant pendant et après leur séance de course à pied, le Docteur Brendan Stubbs, chercheur au King’s College de Londres ayant participé à l’étude a ainsi estimé que le sport avait la capacité de nous rendre plus heureux. 18% des participants étaient plus détendus après une séance de sport, et 28% étaient capables de rester calmes face à une prise de décision. Enfin, 29% des participants enregistraient une meilleure gestion du stress. Des bénéfices d’autant plus importants lorsque les sujets de l’étude n’étaient pas des coureurs professionnels, et qui pourraient être encore plus tangibles sur le long terme estime le Dr Brendan Stubbs.

Évidemment, le caractère limité de cette étude, notamment du fait de son petit nombre de participants, ne permet pas de tirer de conclusions génériques sur la capacité de la course à pied, et plus généralement du sport à nous rendre plus heureux. Cependant, un grand nombre d’études similaires réalisées ces dernières années tendent globalement aux mêmes conclusions. Dans le doute, on ne peut donc que vous conseiller de faire du sport, ne serait-ce que pour améliorer vos capacités physiques et vous aérer un peu en cette période de pandémie.