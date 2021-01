Cyberpunk 2077 : le développement du jeu n’aurait débuté qu’en 2016

Un rapport publié par Bloomberg s’attaque à la période de crunch vécue par les développeurs, la grande difficulté qu’ils ont eu à respecter la date limite, ainsi que la démo du jeu de 2018 décrite comme étant mensongère.

Alors que, la semaine dernière, Marcin Iwiński s’excusait de l’état de Cyberpunk 2077 sur les consoles ancienne génération, le jeu se voit une nouvelle fois sous le feu des projecteurs alors que Bloomberg vient de sortir un rapport sur la période de développement du jeu. Bloomberg a interviewé 20 employés et ex-employés sur le développement de Cyberpunk 2077 et a obtenu des informations intéressantes. Ainsi, l’on apprend que le développement de Cyberpunk 2077 n’a pas débuté avant 2016 alors qu’il avait été annoncé en 2012. À cette époque, les développeurs de CD Projekt Red étaient encore focalisés sur The Witcher 3 : Wild Hunt et n’ont pas pu donner toute leur attention à Cyberpunk 2077. Le développement du jeu a donc pris du retard, ce qui a conduit à une période de crunch intense les mois précédents sa sortie. Les employés ont dit avoir ressenti une forte pression afin de respecter l’échéance de la sortie du jeu, et ce détériorant leurs conditions de travail. Beaucoup d’entre eux savaient que sortir un jeu bien fini pour la date limite imposée était irréaliste. D’autant plus que, à cause du COVID-19 et de la période de confinement, les développeurs PC et les testeurs de la version sur consoles ne travaillaient plus ensemble, ce qui a conduit à une telle différence entre les deux versions.

Le rapport mentionne que la démo du jeu dévoilée lors de l’E3 2018 était « presque entièrement fausse », ce qui a poussé le directeur de CD Projekt Adam Badowski à adresser ces propos. Il soutient dans un tweet qu’une démo n’est pas une version du jeu définitif et qu’en deux ans, beaucoup de changements peuvent être opérés. Il explique aussi qu’un jeu ne ressemble à sa version finale que quelques mois avant sa sortie et que les démos font aussi partie du processus de création, servant à tester certaines mécaniques que le studio peut choisir de supprimer ou de ne pas utiliser. Toutefois, Adam Badowski a raison quand il dit que la version PC du jeu a été très bien accueillie et a reçu de très bonnes notes de la part des médias spécialisés. Cyberpunk reste en effet un succès, malgré ses nombreuses failles et bugs sur les consoles ancienne génération. Une prochaine mise à jour prévue dans quelques jours devrait régler une partie de ces problèmes.

I’ve read your piece and tweets, thank you for the read. I have some thoughts. https://t.co/T3qACdrnwM pic.twitter.com/wuzy5lXoqQ — Adam Badowski⚡️ (@AdamBadowski) January 16, 2021