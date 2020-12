Snapdragon 888 : quels smartphones bénéficieront du SoC premium ?

Présenté il y a quelques jours par Qualcomm, le nouveau SoC Snapdragon 888 devrait s’intégrer aux smartphones hauts de gamme d’ici l’année prochaine, transformant les terminaux en modèles de puissance.

Officialisé il y a quelques jours par le constructeur américain, Qualcomm, son Snapdragon 888 promet déjà de hisser le marché du smartphone à un niveau encore jamais atteint. Successeur direct du Snapdragon 865, cette nouvelle génération de processeurs mobile devrait ainsi permettre aux constructeurs l’adoptant de se démarquer, non seulement en terme de performances pures, mais aussi dans plusieurs autres domaines, comme la photographie, l’intelligence artificielle, le jeu vidéo et la 5G.

Des composants améliorés

Pour son Snapdragon 888, Qualcomm reprend dans les grandes lignes l’architecture qui a fait le succès de ses précédents SoC hauts de gamme, tout en annonçant une amélioration de chacun de ses composants internes. Ainsi, le CPU Kryo 680 se dote désormais d’une gravure de 5 nm (similaire à la puce A14 d’Apple), ainsi que de huit cœurs opérant en synergie : 4 Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz, 3 Cortex A-78 cadencés à 2,4 GHz, et enfin 1 Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz, et doté de 1 Mo de cache. Les amateurs de smartphones premiums pourront ainsi espérer des performances près de 25% supérieures au Snapdragon 865.

Quels smartphones seront concernés ?

Attendue pour l’année prochaine, la nouvelle puce Snapdragon 888 devrait ainsi s’intégrer dans de nombreux smartphones Android premiums. À l’image d’Asus, Realme, OnePlus, Xiaomi ou encore Oppo, plusieurs marques ont déjà en leur possession le fameux SoC, a d’ores et déjà officialisé Qualcomm, et devraient donc l’intégrer dans leurs futurs terminaux compatibles 5G. On note ainsi la présence du Xiaomi Mi 11 Pro, qui devrait être le tout premier de la marque chinoise à utiliser le processeur. Côté gamers, c’est le Black Shark 4, attendu pour le début de l’année prochaine, qui devrait également profiter des performances de la puce. Chez Samsung, certaines rumeurs évoquent déjà l’arrivée du Snapdragon 888 dans les nouveaux Galaxy S21. Parmi les autres modèles destinés à accueillir la puce, on retrouve enfin la gamme Find X de Oppo, le LG V70 ThinQ, la gamme OnePlus 9, le Redmi K40 Pro, ou encore le nouveau flagship de Realme, pour le moment connu sous le nom de code « race« .