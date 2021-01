Fairphone : la marque éthique devient championne de la réparabilité

Fairphone devient l’un des premiers fabricants de smartphones au monde à se conformer au nouvel indice de réparabilité français. La marque s’en sort même plutôt bien, avec la note finale de 8,7 sur 10.

Fairphone n’a pas pour vocation de surpasser les géants GAFAM. Mais avec son parti-pris plus éthique et plus durable, la marque séduit de plus en plus d’adeptes, soucieux de poursuivre leur engagement même dans le choix de leur téléphone. Pas étonnant donc, que les smartphones de la marque bénéficient d’un excellent score concernant le nouvel indice de réparabilité français, avec une note de 8,7/10 pour le Fairphone FP3+. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S10 obtient une note de 5,7/10, tandis que le OnePlus Nord obtient 6,2/10. L’iPhone 12 et le Xiaomi Redmi Note 9 Pro n’affichent pas encore leur notation sur le site officiel de l’organisme IndiceRéparabilité.fr. Du côté des bons élèves, on retrouve en plus de Fairphone la marque française Wiko, mais aussi, et c’est plus étonnant, le Samsung Galaxy S20 FE, qui culmine à 8,1/10.

L’indice de réparabilité, c’est quoi ?

Entré en vigueur au 1er janvier 2021, ce nouvel indice impose aux revendeurs et opérateurs français l’obligation légale d’afficher “un score de réparabilité” pour chaque appareil commercialisé, smartphone ou appareil ménager par exemple. Ce dernier prend la forme d’une note sur 10, et est calculé selon plusieurs critères, comme la disponibilité et le prix des pièces de rechange, la facilité de réparation ou encore la démontabilité du produit en cas de besoin.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Batterie, écran, connecteurs… combien ça coûte de faire réparer son smartphone ?

Conformément à sa démarche de durabilité, le Fairphone FP3+ bénéficie ainsi d’une “conception modulaire unique”, qui facilite le remplacement de pièces détachées, plutôt que d’avoir à remplacer le téléphone au moindre problème technique. La marque espère ainsi éteindre la durée de ses produits “bien au-delà de la durée de vie standard de 2 ou 3 ans”, permettant ainsi de réduire l’impact environnemental lié au marché du smartphone. En plus de se conformer à l’indice de durabilité français, Fairphone affiche aussi un score parfait sur le site de réparation iFixit.