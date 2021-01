Xbox Game Pass : découvrez les nouveaux jeux au catalogue

Avec The Yakuza Remastered Collection, Control ou encore l’ajout de The Medium le jour de sa sortie, Microsoft met les bouchées doubles pour terminer le mois sur le Xbox Game Pass.

Microsoft gâte encore ses fidèles joueurs avec de nouveaux arrivages dans le catalogue du Xbox Game Pass. Les sorties sont prévues entre le 21 janvier et le 28 janvier. Au programme, Microsoft annonce l’ajout du jeu très apprécié de Remedy Entertainment, Control. Seuls les joueurs PC pourront incarner Jesse à partir du 21 janvier. Le même jour, Desperados III et Donut County seront également disponibles mais, cette fois, sur tous les supports (Android, consoles et PC). Et enfin, Outer Wilds sera disponible le 21 janvier uniquement sur Android.

Mais Microsoft ne s’arrête pas là, et garde même le meilleur pour la fin. Le 26 janvier, Cyber Shadow sera ajouté au catalogue sur tous les supports (Android, consoles et PC). Le 28 janvier arrive la collection remasterisée des jeux Yakuza avec Yakuza 3,4 et 5. Et après vous être plongé au cœur de la mafia japonaise avec ces trois jeux, vous pourrez profiter des mystères qu’offre l’hôtel communiste abandonné de The Medium, que Microsoft ajoutera au catalogue le jour de sa sortie, jouable exclusivement sur ses nouvelles consoles, les Xbox Series X et S, et sur PC, le 28 janvier également.

Vous vous en doutez, avec autant de jeux qui arrivent d’ici quelques jours, d’autres titres sont sur le chemin de la sortie, et la liste est longue. Dès le 29 janvier, huit jeux quitteront le catalogue : Death Squared (console), Final Fantasy XV (console & PC), Fishing Sim World: Pro Tour (console & PC), Indivisible (console & PC), Reigns: Game of Thrones (PC), Sea Salt (console & PC), Death’s Gambit (PC) ainsi que Gris (PC). Profitez-en donc une dernière fois avant qu’ils ne laissent leur place à de nouveaux contenus passionnants !