Le Xbox Game Pass fait le plein de nouveautés pendant les Game Awards

La cérémonie des Game Awards a notamment été marquée par l’annonce de plusieurs jeux, qui rejoindront sous peu le catalogue Xbox Game Pass.

Comme chaque année, la cérémonie des Game Awards est l’occasion de sacrer les différents jeux de l’année, tout en officialisant de nombreuses nouveautés destinées à rejoindre le marché vidéoludique. Pour cette édition 2020, on a notamment eu l’occasion de découvrir plusieurs titres qui rejoindront, d’ici l’année prochaine, le très fourni catalogue Xbox Game Pass. Sans surprise, on note ainsi l’arrivée de The Elder Scrolls V : Skyrim Edition, qui fait suite à plusieurs autres titres de Bethesda comme Doom Eternal ou encore Dishonored 2. Le studio de développement est en effet en passe d’être racheté par Microsoft et devrait progressivement intégrer l’ensemble de son catalogue au service de cloud gaming.

Concernant les autres ajouts au catalogue, on retrouve également la série Yakuza, avec les épisodes 3, 4, 5 et 6, qui arriveront sur la plateforme à une date encore inconnue. Sur PC, c’est le phénomène Among Us qui fera également son apparition. Cette liste intéressante rejoint les nouveautés déjà attendues sur la plateforme en 2021, à l’image de The Medium (28 janvier), ou encore Warhammer 40 000 : Darktide. Cette année encore, Microsoft aura été largement mis à l’honneur pendant les Game Awards, puisque Flight Simulator et Tell me Why, tous deux développés par l’entreprise américaine, sont repartis avec les titres respectifs de Meilleur jeu de simulation et Prix du Games for Impact. Concernant Flight Simulator, une sortie sur Xbox Series X a d’ailleurs été annoncée, de même qu’un reboot de la licence Perfect Dark par le studio The Initiative (appartenant à Microsoft).

Les nouveaux jeux qui rejoindront le catalogue Xbox Game Pass

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

Neoverse

Killer Queen Black

Cyber Shadow

Among Us

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6 : Song of Life