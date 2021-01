YouTube prolonge la suspension de Donald Trump avant l’investiture

Alors que la cérémonie d’investiture de Joe Biden débutera dans seulement quelques heures, Donald Trump a vu son bannissement de YouTube prolongé jusqu’à nouvel ordre.

La suspension du compte de Donald Trump devait être temporaire sur YouTube. Elle durera finalement au moins une semaine supplémentaire. À seulement quelques heures de l’investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche, la filiale de Google a pris la décision de prolonger la suspension de l’actuel président, l’empêchant ainsi de mettre en ligne de nouvelles vidéos, ou de lancer des directs. Interrogée par Bloomberg, la plateforme précise également que “les commentaires continueront d’être désactivés sous les vidéos de la chaîne”, et ce, de manière permanente.

Pour rappel, YouTube a pris la décision de bannir Trump de son algorithme depuis le 12 janvier, date à laquelle l’homme politique avait publié une vidéo qualifiant les auteurs des violentes émeutes du Capitole de “very special”. La plateforme n’est évidemment pas la seule à avoir pris une décision similaire. Avant elle, Twitter interdisait de manière définitive le compte de Donald Trump, suivi ensuite par Snapchat, ou encore Facebook et Instagram, qui ont de leur côté censuré le #StoptheSteal, très prisé de ses supporters. Pas de quoi décourager le principal intéressé pour autant. Après avoir tenté de contourner la censure de Twitter via les comptes de Melania Trump et de la Maison-Blanche, le président a finalement publié une vidéo intitulée “Discours d’adieu du président Donald J. Trump” sur la chaîne YouTube officielle de la Maison-Blanche.

Comment suivre l’investiture de Joe Biden ?

Malgré les tentatives désespérées de Trump pour récupérer ses “élections volées”, Joe Biden sera bientôt le 46e président des États-Unis. Dans un peu moins de 4 heures maintenant, le démocrate prêtera serment lors de la traditionnelle cérémonie d’investiture. Pour tous ceux qui ne pourront pas être sur place, de nombreux médias américains se chargeront de diffuser en direct les événements. Rendez-vous ici ou sur la chaîne YouTube du Washington Post à partir de 13h15, heure française pour assister à ce qui promet déjà d’être un moment historique dans l’histoire des États-Unis.